“Absolute Dominion” Netflix: Lexi Alexander dirigerà un film d’azione con Blumhouse Television

Blumhouse Television e Netflix stanno collaborando per un nuovo dramma d’azione di arti marziali chiamato Dominio Assoluto che è attualmente in produzione a Las Vegas, Nevada. Ecco una carrellata di tutto ciò che sappiamo finora sul film in uscita scritto e diretto da Lexi Alexander.

Ecco una carrellata di ciò che puoi aspettarti dal lungometraggio:

“Ambientato nel 2085, Absolute Dominion è incentrato su un mondo che è stato quasi distrutto dal terrorismo religioso in cui le città di paesi di tutto il mondo sono state annientate. Alla disperata ricerca di una soluzione per salvare l’umanità, le Nazioni Unite votano per implementare un concetto creato da un famoso comico di Internet chiamato The Battle Of Absolute Dominion. Tutti i sistemi di credenze qualificanti invieranno un rappresentante a competere in un torneo di arti marziali, l’ultimo combattente in piedi vincerà il dominio assoluto per una fede”.

Chi c’è dietro l’Absolute Dominion su Netflix?

Lexi Alessandro sta guidando la produzione. La scrittrice/regista palestinese-americana è anche nota per i suoi successi nel mondo del kickboxing, dove è stata incoronata campionessa.

I precedenti crediti di Alexander includono Green Street Hooligans, Marvel’s Punisher: War Zonee Sollevato.

Jason Blum della Blumhouse Television sta producendo il film. Lui e la sua società di produzione sono stati coinvolti in una serie di produzioni originali Netflix e vale la pena notare che all’inizio della settimana ha scritto un editoriale sul NYTimes sostenendo i cambiamenti nel modo in cui Netflix fa affari al posto della recente perdita di abbonati notizia.

Anche dal lato della produzione include John McKeown e Scott Putman. Chris McCumber e Jeremy Gold servire come produttori esecutivi.

Melissa Kostenbauder serve come direttore del casting per il film.

Supervisionare il coordinamento della lotta in Dominio Assoluto è Phil Tan. È noto per film come Sport di sangue 2Legge marziale, Resa dei conti a Little Tokyo e Arma letale 4.

Chi è nel cast di Absolute Dominion?

Ecco una carrellata di chi apparirà nel cast di Absolute Dominion:

Alex Winter – “Dott. Jehuda Bruno”

Alok Vaid-Menon – “Ceylon”

Andy Allo – “Naya Olinga”

Desiré Mia – “Sagan”

Jennifer Jajeh – “Capitano Davis”

Juliana Joel – “Steph”

Julie Ann Emery – “Comandante Diane Zimmer”

June Carryl – “La professoressa Amanda Harris”

Junes Zahdi – “Nizar Haddad”

Laith Ashley – “Freddy Alvarez”

Mario D’Leon – “Anton Moskovitz”

Nora Armani – “Huda Sha’arawi”

Oluniké Adeliyi – “Professor Sitara Bruno”

Patton Oswalt – “Ripara Huntley”

Reagan Gomez – “Claudia”

Shawn Mousavi – “Hafez Afifi”

Dove viene girato Absolute Dominion? Dov’è in produzione?

In un Tweet ora cancellato, Lexi Alexander ha celebrato l’inizio delle riprese dicendo: “Qualcuno mi ha ricordato oggi che miracolo è arrivare a dirigere un film che hai scritto. Dovete abbonarvi di nuovo a Netflix per la vostra ragazza di casa palestinese quando uscirà.

Le riprese sono iniziate il 21 aprile 2022 secondo il batacchio sopra e un rapporto di KFTV afferma che la produzione si svolgerà a Las Vegas, in Nevada. Si tratta principalmente di riprese in un hotel e casinò con le imposte chiamato Terrible’s Hotel and Casino situato a Jean, Nevada.

KFTV stima che il budget del film sia di circa 13 milioni di dollari e che le riprese continueranno fino a giugno 2022.

Non vedi l'ora che Absolute Dominion arrivi presto su Netflix?