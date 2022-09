Abbigliamento gratuito per tutti? Il proprietario di Yeezy Kanye West fa grandi promesse dopo la divisione di Adidas e GAP

Kanye West è un magnate multisettoriale. È uno dei rapper e produttori hip-hop di maggior successo. Inoltre, è un genio creativo che si è anche ritagliato una nicchia nel settore del design. Il suo marchio, Yeezy, è uno dei marchi più redditizi e popolari. Dal momento che Ye ha un seguito così grande in tutto il mondo, non sorprende che sia uno dei bersagli preferiti dei media. Kanye è sempre al telegiornale a giorni alterni. Di recente, West è stato nelle notizie dopo aver rilasciato i suoi occhiali Yeezy. Oltre ai dettagli del prodotto, il cantante ha anche dato al mondo uno sguardo sui suoi piani per il futuro. Ha rivelato il suo obiettivo di portare una rivoluzione nel settore dell’abbigliamento, ed è interessante, per non dire altro.

Lavorare per rendere l’abbigliamento libero. Perché la vita è gratis, dice Kanye West.

Kanye West è uno dei pochi rapper che ha contribuito a rendere l’hip-hop uno dei generi musicali più popolari oggi. Allo stesso modo, il 808 e crepacuore hitmaker ha in programma di cambiare la visione delle persone sui vestiti. In un settore competitivo e saturo, in cui i prezzi prendono il sopravvento, Kanye ha intenzione di fare Yeezy abbigliamento disponibile e accessibile a tutti.

Recentemente, Kanye ha rilasciato il suo Occhiali da sole YZY e ha deciso di mantenere i prezzi a partire da $ 20 ciascuno. In una recente intervista a Forbes, Kanye ha rivelato di puntare a ottenere abbigliamento gratuito perché “la vita è libera.” “Quando sarà venduto in America, sarà prodotto in America, e quando sarà venduto in Cina, sarà prodotto in Cina”, ha condiviso il vincitore del Grammy. In effetti, ha dichiarato che tutti i prodotti nel negozio Yeezy saranno $ 20.

È interessante notare che gli occhiali da sole YZY sono stati presentati in anteprima per la prima volta da Kim Kardashian e Nord Ovest come parte del Yeezy-Gap campagna di partenariato. Tuttavia, secondo recenti rapporti, la partnership tra Kanye e GAP ha colpito le rocce, poiché il rapper ha intenzione di citare in giudizio il marchio di abbigliamento.

Nel corso degli anni, Kanye West è diventato sempre più esplicito sulla religione. Nel 2020, il rapper ha costruito la sua Christian Academy, la Yeezy Christian Academy. Inoltre, in un’intervista in podcast con Joe Rogan, Kanye ha rivelato i suoi piani per costruire un monastero. Tuttavia, West non ha elaborato molto sull’argomento in quel momento. Quindi, quando l’intervistatore di Forbes gli ha chiesto cosa viene dopo gli occhiali da sole, è rimasto criptico come lo era per due anni con la sua risposta: “I monasteri.”

LEGGI ANCHE: Qualcosa sta cucinando tra Kanye West e la modella Yeezy GAP di occhiali da sole Candice Swanepoel?

Il tempo dirà cosa comporteranno i monasteri costruiti da Kanye e quanto bene i prodotti Yeezy prospereranno sul mercato dopo le ricadute con Adidas e GAP. Tuttavia, puoi eseguire lo streaming jeen-yuhs: una trilogia di Kanye su Netflix per saperne di più sul rapper e sul suo modo di pensare.

Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate degli occhiali da sole da $ 20 del rapper nei commenti qui sotto.

Il post Abbigliamento gratuito per tutti? Il proprietario di Yeezy Kanye West fa grandi promesse dopo la divisione da Adidas e GAP è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.