“Abbiamo trasformato Chris Evans… in America’s A**hole”: i fratelli Russo parlano del perché trasformare il capitano in un sociopatico per “The Grey Man” era “ovvio”

Grazie al viaggio decennale di interpretare l’uomo più grande del mondo, Steve Rogers, alias Captain America, vediamo Chris Evans come nient’altro che una personificazione assoluta della sublimità. Ma tutto sta per cambiare. L’attore di Avengers abbraccerà il lato oscuro nel prossimo thriller di Netflix, L’uomo grigio. E secondo Russo Brothers, Evans diventerà il sociopatico del film e non l’eroe. Tuttavia, quel cambiamento non era qualcosa che dovevano forzare, ma era piuttosto ovvio.

E se ti stai chiedendo perché è stato così ovvio per loro trasformare Chris Evans nel cattivo, allora lascia che ti diamo esattamente la risposta di cui hai bisogno. Ecco cosa ha detto Joe Russo sulla trasformazione di Evans e su come gli hanno parlato di The Grey Man sui set di Avengers: End Game.

Chris Evans: il viaggio da un brav’uomo al grande cattivo in The Grey Man di Netflix

La storia del prossimo thriller Netflix Spy (che potrebbe diventare un franchise) è incentrata su due personaggi fantastici. E, naturalmente, due dei più grandi attori della generazione abbracceranno entrambi questi ruoli. Chris Evans e Ryan Gosling assumeranno il ruolo di due super spie in questo progetto multimilionario, che si trovano entrambi a due estremi divergenti dello spettro. Anche se siamo stati abituati a vedere entrambi questi attori nei ruoli di eroi, questa volta Chris Evans è l’uomo cattivo in questo film. E questo cambiamento è stato qualcosa che tutti noi non vediamo l’ora.

Russo Brothers è persino andato su Twitter per evidenziare la trasformazione che Chris Evans ha attraversato.

Abbiamo trasformato @ChrisEvans da America’s Ass a America’s Asshole…#TheGrayMan https://t.co/8ZXDrEPd92 — Fratelli Russo (@Russo_Brothers) 18 maggio 2022

Mentre parlava con Den of Geek, Joe Russo ha rivelato che non avevano nemmeno bisogno di vendere Chris Evans per il ruolo, era il contrario quando Chris li ha venduti. È stato durante la conclusione di Vendicatori: Infinity War e Avengers: Fine del gioco quando hanno chiesto a Evans cosa voleva fare dopo nella sua carriera. “Sai cosa? Sono abbastanza a mio agio nella mia vita e nel lavoro che ho fatto che sono solo interessato a correre dei rischi per andare avanti, e voglio solo interpretare personaggi stimolanti,” rispose Evans. Pertanto, hanno ritenuto che fosse la mossa giusta offrire a Chris il ruolo del sociopatico e non dell’eroe in The Grey Man.

Sei entusiasta di vedere Chris Evans come un cattivo? Perché sicuramente lo siamo.

