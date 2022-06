Abbiamo chiesto a DALL E di disegnare gli originali Netflix

DALL E Mini è il progetto di intelligenza artificiale che sta prendendo d’assalto Internet generando immagini bizzarre, stranamente accurate e orribilmente spaventose e poiché siamo un fan di Netflix, vogliamo metterlo alla prova. Quanto bene l’IA può generare alcuni dei nostri originali Netflix preferiti e cosa succede se ne mescoliamo alcuni!

Per lo sfondo, DALL-E è lo strumento che utilizza l’IA per generare 9 immagini usando le tue parole per generarle. Lo strumento online gratuito (con cui puoi generare immagini in questo momento) funziona inserendo richieste su ciò che vuoi vedere e se ne va e fa del suo meglio per generare ciò che chiedi. Se vuoi saperne di più sul lato tecnico, questo blog ha un’ottima analisi di come funziona.

Cose più strane in DALL E

Dato Cose più strane è lo spettacolo più grande del mondo ancora (non lasciare che nessuno ti dica il contrario) divertiamoci un po’ con lo spettacolo in DALL E.

Il solo fatto di inserire Stranger Things da solo ci dà carburante da incubo, anche se puoi facilmente vedere da dove prende le foto. L’immagine centrale a sinistra è chiaramente

Cosa succede se prendiamo il demogorgone e lo mettiamo in Emily a Parigi? Non chiederti più.

Uno dei motivi per cui Dall E è esploso come è successo è grazie all’account Twitter WeirdDallE che pubblica un post su un Demogorgone che tiene in mano una palla da basket.

pic.twitter.com/DbLoe1s00c — Weird Dall-E Generations (@weirddalle) 8 giugno 2022

La corona in DALL E

Un’altra cosa che ho cercato di ricreare è stata la stessa regina che si guardava ritratta sullo schermo ma, come mostrano i risultati di seguito, vicino ma senza sigaro.

Il gambetto della regina in DALL E

Nessuna sorpresa qui. Per lo più immagini di scacchi, ma alcune che ricreano in modo abbastanza accurato pose, abiti e, naturalmente, splendidi capelli rossi di Beth Harmons.

OK, facciamone altri in rapida successione.

Chiedere solo The Witcher era piuttosto noioso, quindi abbiamo chiesto a The Witcher di mangiare un gelato. I risultati sono eccezionali.

L’arancione è il nuovo nero era interessante in quanto presenta solo una foto delle donne a Litchfield nel loro iconico abbigliamento arancione.

Squid Game era esattamente come ci aspettavamo con un sacco di foto dei lavoratori nelle loro tute rosa e, con nostro grande shock, la maggior parte di loro ha anche delle forme piuttosto belle!

DALL E può prevedere come saranno alcuni dei prossimi progetti di Netflix? No, è la risposta. Gli abbiamo chiesto di provare a indovinare quale fosse il live-action Un pezzo e Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria la serie sembra ma i risultati sono stati deludenti.

Gli abbiamo anche chiesto cosa Mindhunter la stagione 3 sembra e come puoi vedere, esiste totalmente, quindi significa che Netflix alla fine la rinnoverà, giusto?

Non siamo gli unici a divertirsi giocando con DALL E. Netflix France ha anche pubblicato alcune delle loro creazioni in cui provano a creare poster per vari Netflix Originals.

“La Casa de Papel” “Poster Netflix” “in una banca” “Rapina di denaro” “Rapina” “Cinematico” pic.twitter.com/4oDUw8LmzK — Netflix Francia (@NetflixFR) 17 giugno 2022

Anche le persone su Twitter si sono divertite con il

Dalle, mostrami il peggior film su netflix pic.twitter.com/KS4OSN1N2s — Anosognosiogenesis (@pookleblinky) 9 giugno 2022

Questo è… è interessante 🤔 The Umbrella Academy con Loki secondo DALLE•E pic.twitter.com/fw6tzX5Auj — ☂︎ 𝒫𝒶𝓊𝓁𝒾𝓃𝒶 ☂︎ (@madame_paulla) 8 giugno 2022

Questo pone fine alle nostre strane ore con il mondo di DALL E. Facci sapere nei commenti o pubblicaci le foto sui social media delle tue strane creazioni di Netflix AI!