Abbiamo appena previsto con chi potrebbe uscire Pete Davidson

È l’anno 2022 e la materia dei nostri misteri non è il motivo per cui si verificano sparizioni sospette intorno al Triangolo delle Bermuda o cosa è successo al volo 370 della compagnia aerea malese, ma cosa c’è in Pete Davidson? Ora, se sei un biscotto intelligente, non hai bisogno di sorseggiare due brocche d’acqua per digerire il fatto che l’umorismo, la vulnerabilità e, soprattutto, la disponibilità possono portarti molti posti quando cammini per la città dell’amore. E Pete Davidson ha decisamente imparato l’arte.

il rizz di pete davidson deve essere studiato su harvard pic.twitter.com/fR5gvg3KjJ — Mais ✧⍣ (@upblissed) 16 novembre 2022

Da artisti vincitori di Grammy come Ariana Grande alla regina del pop, Kim Kardashian stessa, osiamo dire che la storia degli appuntamenti di Davidson ha più stelle degli ospiti di Emmy e Academy Awards messi insieme?

Abbiamo solo alzato un sopracciglio e raddrizzato la nostra postura quando abbiamo sentito la notizia dell’uscita di Ariana Grande e Pete Davidson.

io vedo Pete Davidson che trascina casualmente i cattivi pic.twitter.com/RIeS0gWXUo — Munba★ (@Muchina70064539) 16 novembre 2022

Ma nessuno ha mai visto l’assalto di talentuose celebrità femminili che Pete Davidson ha insaccato in arrivo. Mentre lui ed Emily Ratajkowski si stanno probabilmente scambiando gli occhi del cuore da qualche parte nel mondo, c’è un’altra bella signora che parla dell’ospite SNL. E pensiamo che potrebbe essere la prossima ragazza che renderà fortunato Davidson.

Chloe Fineman è la prossima nella lista delle donne che usciranno con Pete Davidson?

Proprio all’inizio della pandemia, quando tutti cominciavamo a chiederci cosa rendesse Pete Davidson così attraente, la signora Emily Ratajkowski ha rilasciato un’intervista a Late Night With Seth Meyers dove ha risposto a una domanda che sta dando ai fan notti insonni.

Se sei ancora in fila per uscire con Pete Davidson, resta in fila. Finché sei in linea hai il diritto di uscire con Pete. — A24 (@A24films_) 31 ottobre 2021

La modella diventata attrice ha risposto cosa c’è nell’host SNL che le donne trovano così attraente? Le parole “È super affascinante, super vulnerabile, è adorabile, il suo smalto per unghie è fantastico. Ha un bell’aspetto”, ora hanno un significato completamente nuovo. Il Ragazza andata l’attrice ci ha fatto credere tutti nella manifestazione con lei e il continuo flirt di Davidson.

“Affascinante” è l’aggettivo preferito di Davidson

Proprio di recente il co-protagonista di SNL di Pete Davidson ha valutato la storia degli appuntamenti costellata di star dei fumetti. “Lo trovo profondamente affascinante. E ricordo il mio primo anno, andavo da tutte le mie amiche e dicevo, ‘ho capito,Fineman ha detto a Page Six.

L’impressione di Pete Davidson e Chloe Fineman di Machine Gun Kelly e Megan Fox è perfetta!#SNL @nbcsnl pic.twitter.com/WXTRFI8HVE — Jose Ramon Marquez (@joseramonmarmtz) 10 ottobre 2021

Siamo solo noi o abbiamo avuto tutti un enorme déjà vu? Sebbene ci siano 9 possibilità su 10 che Fineman esca in futuro, attualmente la storia degli appuntamenti di Davidson ha più diversità rispetto alla lista degli ospiti dell’Oscar.

