Abbattere tutti i più grandi colpi di scena della serie sui vampiri

Una nuova serie di vampiri saffici intitolata Prima uccisione è finalmente in streaming su Netflix ed è successo tanto negli ultimi momenti della stagione. La prima stagione di otto episodi ha presentato agli spettatori una giovane vampira e ammazza mostri (Juliette e Calliope) che si ritrova ad innamorarsi anche se è proibito stare insieme. Durante tutta la stagione, vediamo l’improbabile storia d’amore della coppia, e non sorprende che sperimentino diversi alti e bassi lungo la strada.

Gli attori emergenti Imani Lewis e Sarah Catherine Hook interpretano rispettivamente i ruoli di Calliope e Juliette. Il casting è stato davvero perfetto e la recitazione è stata molto credibile. Non potevamo fare a meno di fare il tifo per Calliope e Juliette per finire insieme indipendentemente dalle loro differenze e background distinti.

Che tu abbia bisogno di un riassunto o semplicemente di qualche chiarimento su quello che è successo alla fine della stagione 1, continua a leggere perché noi saremo la tua guida!

ATTENZIONE: spoiler principali per First Kill qui sotto!

Finale First Kill

Dopo che Apollo ha accoltellato accidentalmente Theo nel bagno del bar Wooden Stake, Elinor usa il suo potere di ripristino della memoria per cancellare la sua memoria. Poi tagliamo su Calliope che chiama Theo per avvertirlo che la polizia sta cercando la loro famiglia, ma Apollo prende il telefono per dirle che è successo qualcosa a Theo. Calliope e Juliette arrivano al bar del palo di legno e scoprono che Theo è stato ferito. Apollo dice a Calliope che non ricorda cosa è successo e si abbracciano prima di essere avvisati da Juliette di lasciare il bar perché la polizia sta cercando Calliope. Calliope e Apollo vanno, ma Juliette rimane indietro per ripulire il disordine nel bagno. Juliette in seguito trova il rossetto di Elinor fuori dal bar e si rende conto che Elinor è responsabile della morte di Theo.

Credendo che Theo sia morto, Calliope e Apollo sono scioccati quando varcano la porta della loro casa e trovano Theo seduto a tavola. Non sono sicuri di come Theo sia vivo, ma sanno che sta succedendo qualcosa. Improvvisamente, Theo inizia a sentirsi male e lascia il tavolo da pranzo per andare di sopra. Mentre si guarda allo specchio, apre la bocca e mostra le sue nuove zanne. Theo è stato trasformato in un vampiro da qualcuno.

Più tardi, Juliette si confronta con Elinor sulla morte di Theo, e la discussione finisce con Juliette che dice a Elinor che ha chiuso con lei e loro che stanno litigando. Ora che Juliette ha finito con Elinor, è pronta a sistemarla. Juliette dà a Oliver la chiave del deposito di Elinor e Oliver informa la polizia su ciò che Elinor ha nel deposito. La polizia fa irruzione nel deposito e trova tutte le patenti di guida delle vittime di Elinor. Quindi arrestano Elinor a casa sua.

Altrove, la famiglia Burns scopre che Theo è stato trasformato in un vampiro. Lo portano giù nel seminterrato e lo legano a una sedia per impedirgli di liberarsi. Jack vuole uccidere Theo, ma Talia non permette che accada. Poi, passiamo all’incontro tra Oliver e Elinor in prigione. Le dice che Margot e Sebastian non la salveranno. Tornati a casa Fairmont, Margot e Sebastian ricevono una lettera dal Legacy Council che richiede la presenza di Margot davanti alla Corte del Consiglio tra due giorni. Ma anche Davina dovrà partecipare, cosa impossibile visto che è morta.

Più tardi, Theo si libera dalle cinghie e corre fuori casa. Apollo e Theo si scontrano all’arrivo di Juliette. Juliette cerca di impedire loro di combattere dicendo la verità. Rivela che è lei che ha trasformato Theo. Ma, sconosciuta a Juliette, Calliope è in piedi vicino e sente tutto.

Calliope e Juliette hanno una conversazione emotiva che si conclude con Calliope che dice a Juliette di stare lontano da lei. Dice anche a Juliette che trascorrerà il resto della sua vita cercando di capire come uccidere lei e tutti i vampiri Legacy. Tornata a casa dei Burns, Talia libera Theo e lo porta a casa di Oliver. Lascia Theo alle cure di Oliver, non sapendo che Oliver ha un secondo motivo per aiutarla.

Finale First Kill: qual è la vera ragione per cui Oliver è a Savannah?

Quando ci viene presentato per la prima volta Oliver, scopriamo che è stato allontanato dal resto della famiglia Fairmont per molti anni. È stato mandato lontano a Praga ed è tornato a Savannah per vendicarsi e dirigere la città. Per raggiungere il suo obiettivo, ottiene aiuto da una strega di nome Carmen e da altri mostri. Alla fine dell’ultimo episodio, Oliver recluta Theo. Tuttavia, non è chiaro se Theo acconsente ad aiutare poiché si riduce alla scena dei crediti.

Finale First Kill: Cal e Juliette finiscono insieme?

Sfortunatamente, Cal e Juliette non finiscono insieme alla fine della stagione. L’improbabile coppia è riuscita a rimanere forte indipendentemente dalle molte sfide e respingimenti della famiglia, ma una volta che Juliette ha trasformato Theo in un vampiro, Cal non voleva avere niente a che fare con lei. La conversazione si conclude con Cal che dice a Juliette di stare alla larga.

Finale First Kill: perché Juliette trasforma Theo in un vampiro?

Juliette non ha trasformato Theo in un vampiro apposta. Quando Juliette torna al gabinetto del bagno nel bar Paletto di legno, Theo chiede il suo aiuto. Juliette cerca di prosciugarlo in modo che possa morire con dignità, ma lei lo trasforma accidentalmente. Questo è un errore da principiante che ci si aspettava da una piccola vampira Legacy come Juliette.

Chi è stato il primo omicidio di Juliette?

La prima uccisione di Juliette avrebbe dovuto essere Calliope, ma si è rifiutata di farle del male. Invece, la prima uccisione di Juliette è stata Clayton Cook. Dopo che Clayton ha attaccato Ben la notte della cerimonia di consacrazione di Juliette, Juliette combatte Clayton e lo fa cadere prima che lei gli affondi le zanne nel collo. Lo prosciuga di tutto il suo sangue che alla fine lo uccide.

Chi è stato il primo omicidio di Cal?

La prima uccisione di Cal avrebbe dovuto essere Juliette, ma Juliette non è morta dopo essere stata impalata da lei alla festa di Noah. Dal momento che Juliette è un vampiro Legacy, non può morire con un paletto al petto. La vera prima uccisione di Cal finisce per essere Ashley Stanton.

Chi muore in First Kill?

Di seguito abbiamo condiviso un elenco di tutti i personaggi morti nella prima stagione:

Ashley – Ashley muore dopo che Oliver le ha sfondato la testa e le ha asportato il fegato alla festa di Noah. Successivamente ritorna come uno zombi e viene uccisa da Calliope con la testa tagliata via con un’ascia.

Noah – Noah viene assassinato dallo zombie Ashley a scuola. Lo fa cadere a terra e poi strappa la spina dorsale dal suo corpo.

Davina – Davina viene mangiata da Sebastian dopo aver cercato di costringere Elinor a sposarsi con Tom Davenport.

Clayton Cook – Clayton viene ucciso da Juliette. Lei lo prosciuga di tutto il suo sangue.

Sara e Mike Franklin – Oliver ed Elinor uccidono Sara e Mike durante l’incursione dei cacciatori di mostri sui Fairmont. Li pugnalano con una lancia della Gilda e li mettono insieme su un albero.

Theo – Apollo uccide accidentalmente Theo pugnalandolo con un paletto. Più tardi, Juliette trasforma Theo in un vampiro.

Come è stata uccisa la mamma di Theo?

La madre di Theo è stata uccisa da uno sconosciuto vampiro Legacy quando Theo era un ragazzino. Mentre Theo e sua madre stavano lasciando il parco, una donna li oltrepassò e fece un cenno di saluto con la testa. Improvvisamente, la donna si avvicina alla madre di Theo e la morde. Prosciuga tutto il suo sangue e Theo rimane a guardare.

Qual è l’Emerald Malkia in First Kill?

L’Emerald Malkia è la regina madre serpente da cui tutti i vampiri dell’Eredità traggono forza. Gli Atwood hanno posseduto la Emerald Malkia per migliaia di anni e Davina era stata la Custode prima che Sebastian la mangiasse. Il Custode è la persona che può proteggere l’Emerald Malkia. Anche se nessuno sa che Davina è morta, Margot sarebbe considerata la nuova Custode ed Elinor è la seconda Custode in attesa.

L’Emerald Malkia è tipicamente usato nelle cerimonie di consacrazione dell’Eredità. Durante la cerimonia, l’Emerald Malkia verrà rilasciato dal suo petto e morderà e rilascerà il suo veleno in un giovane vampiro Legacy se ha commesso la sua prima uccisione. In caso contrario, il serpente rifiuterà la persona. Naturalmente, questo provocherà un putiferio nella comunità Legacy e tutti cercheranno di ottenere il controllo dell’Emerald Malkia.

Perché Oliver è stato mandato via in First Kill?

Oliver fu mandato a Praga perché Margot e Sebastian avevano paura che i suoi modi oscuri avrebbero minacciato la loro ambita vita a Savannah. Tuttavia, Oliver è stato effettivamente manipolato dalla sua sorella gemella sociopatica Elinor per uccidere le persone che ha fatto quando era più giovane.

Cosa succede a Cal dopo che Juliette l’ha morsa?

Una volta che Juliette ha morso Cal, il suo veleno è entrato nel flusso sanguigno di Cal, creando un legame psichico tra di loro. Possono sentire le emozioni l’uno dell’altro e apparire nei sogni dell’altro. Dopo che Talia e Jack scoprono il legame tra Cal e Juliette, suggeriscono immediatamente una rottura. Speravano che la rottura avrebbe spezzato il legame tra Cal e Juliette. Alla fine, la separazione non funziona e Cal e Juliette sono ancora legati.

In cosa viene trasformato Sebastian?

Dopo che Sebastian è stato accoltellato da Jack durante l’incursione dei cacciatori di mostri, è sul letto di morte. Elinor parla con Davina per chiedere il suo aiuto per salvare Sebastian. Davina accetta di aiutare in cambio del matrimonio di Elinor con uno dei figli di Davenport. Raggiungono un accordo e Davina usa l’Emerald Malkia per trasformare Sebastian in un vero vampiro Legacy. Tuttavia, sembra che Sebastian si trasformi in qualcosa di più di un semplice vampiro Legacy. Secondo Oliver, diventa un ghoul. Questo ha senso dal momento che Sebastian divora completamente Davina.

Apollo ed Elinor si incontrano in First Kill?

Sì, nel settimo episodio si incontrano nel bagno del bar Wooden Stake. Chiunque avrebbe potuto vedere questo abbinamento arrivare dopo aver flirtato all’inizio della stagione. Tuttavia, non riescono a pomiciare a lungo perché Theo irrompe in bagno. Dopo quello che succede a Theo in questa scena, dubitiamo che vedremo Apollo ed Elinor incontrarsi di nuovo in futuro.

