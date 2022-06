Abbandonato è interpretato da Emma Roberts su Netflix? (dove guardare)

Gli abbonati Netflix possono vivere tutti i momenti spaventosi che accadono nel film dell’orrore Abbandonatocon la straordinaria Emma Roberts?

I fan di tutto il mondo sono sempre ansiosi di vedere in cosa sarà protagonista Roberts. Ha realizzato una vasta gamma di progetti, inclusi titoli come Urla 4, storia dell’orrore americana, Vacanza e Colline paradisiache, tra serval altri titoli degni di nota. Per coloro che cercano l’ennesimo film spaventoso con lei al posto di guida non dovrebbero cercare oltre il film del 2022 Abbandonato.

Nella narrativa da incubo, una giovane coppia con il loro bambino si trasferisce in una remota fattoria che di solito non funziona mai bene per questo genere. Roberts interpreta Sara, una madre che si occupa di psicosi postpartum, e le sue difficoltà peggiorano quando il loro luogo di residenza inizia a rivelare i segreti che ha nascosto.

Roberts non è l’unico giocatore di talento nella formazione per Abbandonato. Insieme a lei nell’orribile film c’è un gruppo solido, tra cui Michael Shannon, Kate Arrington, Paul Schneider e John Gallagher Jr. Dall’altro lato della telecamera, seduto sulla sedia del regista, c’è Spencer Squire, e la sceneggiatura è stata scritta da Erik Patterson e Jessica Scott.

Abbandonato con Emma Roberts è disponibile su Netflix?

Un film horror come il titolo spaventoso con protagonista Roberts sarebbe sicuramente un’esperienza idealmente terrificante dall’inizio alla fine per gli abbonati che amano quel tipo di cose. Ma non sarà possibile perché Abbandonato non è disponibile su Netflix e non è noto se arriverà presto allo streamer.

Per fortuna, la potenza dello streaming ha un’ampia quantità di selezioni tra cui scegliere quando si tratta del genere dell’horror. Alcuni dei titoli intriganti pronti per il vapore ora includono La via della paura trilogia, La piattaforma, Casa sua e L’esercito dei morti.

Dove puoi trasmettere in streaming Abbandonato con Emma Roberts

Abbandonato è disponibile per il noleggio o l’acquisto su piattaforme VOD come YouTube, Apple TV, Amazon Prime, Vudu e Google Play.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: