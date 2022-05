A24 horror Men è diretto da Alex Garland su Netflix?

I critici sono entusiasti dell’impresa cinematografica surreale e indimenticabile del regista Alex Garland, nota come Uomini. Ma gli abbonati Netflix sono alcuni dei fortunati spettatori che hanno la possibilità di provare la funzione di fantascienza horror? Continua a leggere per scoprirlo!

Il distributore indipendente A24 è notoriamente noto per la pubblicazione di alcuni film eccezionali come Razzo Rosso, Agnello e Tutto, ovunque tutto in una volta. Il lungometraggio del 2022 Uomini è un’altra entusiasmante aggiunta alla loro formazione dal regista Alex Garland, i cui crediti includono Ex machina, Annientamento e sviluppatori.

La trama intrigante segue una giovane donna mentre intraprende una vacanza da solista nella campagna inglese dopo la scomparsa del suo ex marito. Ma qualcosa non va e le cose sembrano in qualche modo snervanti. La funzione agghiacciante ed efficace farà sicuramente indovinare il pubblico fino alla fine, e sarà interessante vedere come andrà a finire questa impresa sconcertante prima che i titoli di coda scorrano.

Protagonista di questo affascinante calvario è Jessie Buckley, che i fan riconosceranno dal suo lavoro Sto pensando a porre fine alle cose, La figlia perduta, Fargoe Chernobyl. Di fronte a lei c’è Rory Kinnear, che ha una carriera prolifica con opere degne di nota tra cui Non c’è tempo per morire, io ragazzo, Specchio nero e La nostra bandiera significa morte.

Uomini è disponibile su Netflix?

Non si può negare che il film di fantascienza horror di Garland sarà un’esperienza unica che molti non vorranno perdere. Ma sfortunatamente, gli abbonati Netflix non possono guardare Uomini perché il film A24 non è disponibile sullo streamer ed è incerto su quando o se cambierà.

Per quanto riguarda i titoli di fantascienza horror, Netflix ha molte opzioni stellari che spaventeranno gli abbonati. Alcune eccellenti alternative pronte per lo streaming ora includono L’esercito dei morti, Il paradosso di Cloverfield e Scatola per uccelli.

Dove puoi trasmettere in streaming Uomini

Uomini è disponibile solo nelle sale a partire dal 20 maggio 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: