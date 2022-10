“A volte ero infelice” – Quando Sadie Sink ha parlato delle sue esperienze scolastiche e del motivo per cui l’ha cambiata

Sadie Sink a soli 20 anni ha consolidato la sua posizione nell’industria della recitazione. Non solo recitazione, lo sta anche uccidendo sulla passerella insieme a Naomi Campbell, ed è anche la star dello spettacolo per Miu Miu. Sink interpreta il personaggio di Max Mayfield, che a questo punto possiede il marchio “cool girl”. L’attrice recita dall’età di sette anni e ha interpretato la famosa piccola Anne in The Annie musicale. Nonostante la gestione della recitazione, della modellazione e dei presunti appuntamenti, l’attrice non ha compromesso la sua educazione.

Sadie Sink sulla sua esperienza scolastica

Fino al 2018, Sadie Sink frequentava la scuola normale e aveva persino in programma di cancellare il SAT. L’attrice era una studentessa in una scuola normale ad Atlantas mentre faceva parte del thriller fantascientifico di punta di Netflix Cose più strane. In un’intervista con W, quando Sink aveva solo 16 anni, ha rivelato che studia psicologia, chimica e calcolo, tra le altre materie.

Quando sei il volto di Miu Miu e li fai regalare i loro fantastici design, giorno dopo giorno, diventa un po’ difficile imbottigliarli. Pertanto, Sink ha deciso di indossare i suoi modelli Miu Miu a scuola. Nonostante alcuni sguardi strani, l’attrice si è divertita a indossarlo. Mentre gestiva la scuola normale e sparava fino a quando non era alle scuole medie, le cose si sono complicate in seguito.

Sul podcast Acast, il Cose più strane l’attrice ha rivelato come le cose siano diventate impossibili da bilanciare man mano che i programmi diventavano più frenetici. L’attrice ha anche parlato di come le piacesse andare a scuola e parlare con gli amici, ma è diventato impegnativo. E ad un certo punto, ha capito di avere una scelta da fare. “Ero infelice a volte,“, ha detto l’attrice. Così, abbastanza presto, Sink è passata a una scuola online per continuare la sua formazione e gestire la celebrità insieme.

Questo ha funzionato molto bene a suo favore, poiché ora poteva frequentare le sue lezioni tra la lotta contro i mostri e lo skateboard sul Cose più strane impostare. Sebbene la scuola online sia stata sicuramente utile per l’istruzione, non ha aiutato molto con il modo in cui si è sentita esclusa dopo aver lasciato la scuola. L’attrice era triste per aver perso musical e altre attività extrascolastiche.

“Un giorno, sei tipo, oh, amico, Ideel è stato così escluso. E poi sulla mano, dici, Wow, è incredibile. E non lo scambierei per il mondo,disse Lavello. Se ci fosse un concorso di saggi sulle risorse della scuola online, Sadie Sink è un vincitore garantito. Guarda la sua brillante interpretazione di Max Mayfield Cose più strane su Netflix.

