A Discovery of Witches su Netflix nel 2022? (dove guardare)

Quando si tratta di spettacoli di streghe eccellenti, non si può negare che le serie eccellenti Una scoperta delle streghe è un affare affascinante che i fan apprezzeranno dall’inizio alla fine. Ma le persone possono guardarlo su Netflix?

Lettori del Tutte le anime la trilogia scritta dalla famosa autrice Deborah Harkness era sicuramente entusiasta di apprendere che la serie di libri era stata adattata in una serie live-action. È stato presentato per la prima volta nel 2018 ed è diventato rapidamente un successo ottenendo punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes nel processo. La serie si è anche guadagnata un posto ambito nella longlist per il miglior nuovo dramma ai National Television Awards.

La serie fantasy segue Diana Bishop, interpretata da Teresa Palmer, una storica e una strega, ma non è una fan del suo lato magico. L’ambizioso ma riluttante incantatore sta cercando di svelare i misteri del manoscritto Ashmole 782.

Per farlo, dovrà lavorare con un vampiro che le streghe hanno ritenuto inaffidabile. Matthew Goode interpreta anche il sanguinario professore di biochimica Matthew Clairmont che si allea con la signora Bishop per scoprire gli indizi all’interno del libro mistico e proteggerlo dagli esseri che compongono il mondo delle creature.

Non mancano i motivi per dare un’occhiata alle tre stagioni e alle 25 voci di Una scoperta delle streghe. L’unica domanda rimasta a cui rispondere è se è disponibile o meno per il divertimento degli abbonati.

La scoperta delle streghe è disponibile su Netflix?

Sarebbe un’esperienza ideale per i fan del fantasy guardare la serie sullo streamer. Ma non c’è nessun incantesimo là fuori da lanciare per farlo accadere perché Una scoperta delle streghe non è disponibile su Netflix.

Gli abbonati sono stati fortunati perché la potenza dello streaming ha una vasta gamma di opzioni, in particolare per quanto riguarda i fantastici titoli fantasy. Alcuni degli esempi pronti per la visione ora includono Ombra e Ossa, L’uomo di sabbia, I maghie Destino: La saga delle Winx.

Dove puoi trasmettere in streaming La scoperta delle streghe

Ogni stagione di Una scoperta delle streghe può essere trovato sui servizi di streaming AMC+ e Shudder. Inoltre, la serie è disponibile per l’acquisto su piattaforme VOD come Apple TV, Vudu, Google Play, YouTube e Amazon Prime.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: