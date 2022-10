A cosa servono i farmaci digossina e insulina?

La buona infermiera, l’ultimo thriller di Netflix con due fantastici protagonisti, è ora in streaming. Il film racconta la storia della vita reale del serial killer Charles Cullen, un’infermiera che alla fine ha confessato di aver ucciso 29 pazienti, anche se si ritiene che il numero reale sia più vicino a ben 400. Charles si è trasferito da un ospedale all’altro nel New Jersey e in Pennsylvania, e non è stato catturato fino a quando la sua collega, l’infermiera Amy Loughren, si è fatta avanti per smascherarlo e, a sua volta, salvare vite umane.

Sebbene il nuovo film di Netflix sia una drammatizzazione sceneggiata di ciò che è accaduto, molte delle cose che vediamo sono vere. Ad esempio, apprendiamo che Charles aveva somministrato digossina ai pazienti in un altro ospedale e che a Parkfield con Amy stava usando l’insulina. Questo è coerente con ciò che è successo nella vita reale, con Charles che ha intenzionalmente overdose di pazienti.

Quali farmaci usava Charles Cullen per uccidere i pazienti?

Secondo WebMD, la digossina è una compressa rotonda gialla usata per curare le persone con insufficienza cardiaca. Fa parte della classe di farmaci dei glicosidi cardiaci. L’insulina, d’altra parte, è un ormone che il tuo corpo produce per regolare il glucosio nel sangue. I diabetici non hanno abbastanza insulina, quindi possono farla prescrivere come farmaco da assumere tramite iniezioni, a seconda del tipo che hanno.

Da soli e prescritti correttamente, la digossina e l’insulina non dovrebbero essere pericolose. Ma quello che stava facendo Charles fu fatale per questi pazienti.

Nella vita reale, Charles ha iniettato segretamente questi farmaci ai pazienti ospedalieri, ma nel film Netflix usa una strategia leggermente diversa. In La buona infermiera, Amy lo sorprende a Parkfield a iniettare insulina nelle sacche per flebo, il che significa che qualsiasi infermiera che sta cambiando le sacche dei pazienti potrebbe ucciderli senza saperlo. In entrambi i casi è davvero agghiacciante.

Ora puoi guardare La buona infermiera su Netflix, e assicurati di guardare i prossimi docuserie sul caso, Catturare l’infermiera assassinain arrivo sullo streamer l’11 novembre.