A che ora uscirà “Mercoledì” su Netflix?

Mancano poche ore a uno dei titoli più attesi del mese e dell’anno per Netflix. Ci riferiamo alla nuova serie spin-off di 8 episodi de La famiglia Addams che approderà su Netflix a livello globale il 23 novembre 2022. Se stai cercando di rimanere sveglio o svegliarti per Mercoledìecco quando la nuova serie esce dove vivi.

Proveniente da MGM Television, la nuova serie comica con Tim Burton alla regia di quattro degli otto episodi totali segue gli anni di Wednesday Addams da studentessa in cui ha il compito di padroneggiare la sua nuova abilità psichica e risolvere misteri.

Orario di rilascio completo per la stagione 1 di mercoledì su Netflix

A differenza dei contenuti con licenza, che arrivano a mezzanotte nel fuso orario della tua regione, i Netflix Originals vengono rilasciati contemporaneamente in tutto il mondo.

Di conseguenza, a seconda di dove vivi dipenderà da che ora cade. Per quelli che vivono a est, guarderai dopo aver finito il lavoro o la scuola, mentre quelli in Occidente guarderanno la prima cosa al mattino o durante le prime ore.

Ecco una ripartizione del fuso orario di quando Mercoledì la stagione 1 arriverà su Netflix:

Fuso orario Tempo disponibile per lo streaming Pacific Standard Time (PT) – Los Angeles ecc. 00:00 AM (GMT-8) Mountain Standard Time (MST) – Phoenix ecc. 01:00 AM (GMT-6) Central Standard Time (CT) – Città del Messico ecc. 02:00 AM (GMT-5) Eastern Daylight Time (EST) – New York ecc. 03:00 AM (GMT-4) Brasilia Standard Time (BRT) 05:00 AM (GMT-3) Greenwich Mean Time ( GMT) 08:00 (GMT) Ora legale dell’Europa centrale (CEST) 10:00 (GMT+2) Ora legale dell’Europa orientale (EEST) 100:00 (GMT+3) Ora legale di Israele 10:00 (GMT) +3) India Standard Time (IST) 13:30 PM (GMT+5:30) Philippine Time (PHT) 16:00 PM (GMT+8) Korea Standard Time (KST) – Corea del Sud 17:00 PM (GMT+ 9) Ora standard del Giappone (JST) 17:00 PM (GMT+9) Ora legale dell’Australia orientale (AEDT) 19:00 PM (GMT+11) Ora standard della Nuova Zelanda (NZST) 20:00 PM (GMT+12)

Se non riesci a capire in quale fuso orario ti trovi, puoi trovare un orologio per il conto alla rovescia che punta alla mezzanotte PST.

Conto alla rovescia

Mercoledì La prima stagione non viene mostrata su Netflix

Se il tempo di cui sopra è trascorso e Mercoledì non è ancora visibile su Netflix, ci sono alcuni semplici passaggi per farlo apparire.

Sulle versioni mobili o app di Netflix (ad esempio Netflix sul tuo Roku, Fire Stick o Smart TV), vai alla sezione della guida e c’è un pulsante di ricarica Netflix. Puoi anche passare a un’altra app e poi tornare su Netflix per lo stesso effetto.

Se utilizzi un browser Web, potrebbe essere necessario aggiornare la cache o chiudere il sito Web e riaprirlo (CTRL + F5 su Windows o CMD + R su Mac).

In effetti, quello che stai facendo qui è aggiornare Netflix; se tutto il resto fallisce, prova a disconnetterti e ad accedere di nuovo.

Stai guardando Mercoledì su Netflix mercoledì? Fatecelo sapere nei commenti in basso.