A che ora uscirà Enola Holmes 2 su Netflix venerdì?

Da Enola Holmes ha colpito Netflix nel 2020, i fan stavano aspettando l’uscita di un sequel. Bene, non dobbiamo aspettare ancora a lungo dato che il film è diretto su Netflix venerdì 4 novembre 2022 e, in base al trailer, sembra divertente e spiritoso come l’originale.

Il Enola Holmes i film sono basati sull’omonima serie di libri di Nancy Springer, e mentre il primo film segue gli eventi del primo libro, il secondo film utilizza alcuni degli eventi del secondo libro. Ma secondo ScreenRant, gli sceneggiatori si sono presi molte più libertà con il sequel.

In Enola Holmes 2, Enola è ora una detective a noleggio e affronta il suo primo caso alla ricerca di una ragazza scomparsa. Ma più indaga, scopre una pericolosa cospirazione che sembra incombere su tutto. E suo fratello maggiore, Sherlock, ha il suo caso che potrebbe rivelarsi collegato anche al suo.

Ma quando è Enola Holmes 2 in arrivo su Netflix?

Enola Holmes 2 tempo di rilascio su Netflix

Enola Holmes 2 arriva su Netflix venerdì 4 novembre 2022 alle 00:01 PT/3:01 ET. Con una durata di due ore e nove minuti, questo probabilmente non è un film che guardi nel momento in cui esce, ma se lo fai, nessun giudizio qui! Sono incredibilmente eccitato per questo sequel, quindi lo capisco se non vuoi aspettare un altro minuto prima di ottenere la correzione di Enola.

Inoltre, con quanto clamore c’è attorno a questo sequel e quanto sia stato popolare il primo, probabilmente vedremo un terzo film nei prossimi due anni.

La serie di libri è composta da otto libri, ma mentre è improbabile che realizzino un film per ogni libro, non è possibile che Netflix si fermi a due.

