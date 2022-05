A che ora sarà su Netflix il volume 3 di “Amore, morte e robot”?

È passato poco più di un anno dal secondo volume di Amore, morte e robot è stato rilasciato su Netflix. I fan non dovranno aspettare ancora a lungo per il volume 3, che arriverà su Netflix domani, venerdì 19 maggio! Di seguito, ti guideremo attraverso a che ora Amore, morte e robot il volume 3 sarà su Netflix nel tuo paese.

A partire dal 2019, Amore, morte e robot ha preso d’assalto il mondo. Ogni nuovo episodio portava una storia avvincente, raccontata meravigliosamente attraverso un diverso stile di animazione.

Creato da Piscina morta regista Tim Miller e prodotto da Mindhunter’s David Fincher, insieme la coppia ha fornito alcuni degli studi di animazione più talentuosi di tutto il mondo, creando qualcosa di veramente unico e fresco.

Fan di Amore, morte e robot non vedo l’ora di guardare i seguenti episodi nel volume 3:

Brutto viaggio Il vero impulso della macchina In Sale a Volta Sepolto Jibaro Sciame I topi di muratore Tre robot: strategie di uscita Uccidi squadra Uccidi La notte dei mini morti

Orario di rilascio del fuso orario per Amore, morte e robot Volume 3

Da quando il primo Netflix Original è stato rilasciato nel 2013, tutte le principali versioni Netflix Original hanno aderito all’ora solare del Pacifico, in uscita alle 00:01.

Gli Stati Uniti e l’Europa avranno tutto il giorno per abbuffarsi dell’ultimo volume, ma se ti trovi in ​​fusi orari dell’estremo oriente come Giappone, Australia o Nuova Zelanda, aspetterai fino a sera prima di poter abbuffarti.

Di seguito è riportata una ripartizione principale di tutti i principali fusi orari e quando Amore, morte e robot il volume 3 sarà su Netflix il 19 maggio 2022:

Fuso orario Ora disponibile per lo streaming Pacific Standard Time 00:00 (GMT-7) Mountain Standard Time 01:00 (GMT-6) Central Standard Time 02:00 (GMT-5) Eastern Daylight Time 03:00 ( GMT-4) Ora solare di Brasilia 04:00 (GMT-3) Ora legale britannica 08:00 (GMT +1) Ora legale dell’Europa centrale 09:00 (GMT+2) Ora legale dell’Europa orientale 10:00 ( GMT+3) Ora solare dell’India 13:15 (GMT+5:30) Ora delle Filippine (PHT) 15:00 (GMT+8:00) Ora solare del Giappone 16:00 (GMT+9) Ora orientale australiana 18: 00:00 (GMT+10) Ora solare della Nuova Zelanda 19:00 (GMT+11)

starai a guardare? Amore, morte e robot volume 3 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!