A che ora sarà su Netflix il volume 2 della stagione 4 di Stranger Things?

L’attesa è stata agonizzante, ma finalmente mancano poche ore per rituffarci Cose più strane stagione 4 con l’uscita del volume 2 in arrivo il 1 luglio 2022. Come per tutti gli originali Netflix, usciranno a mezzanotte a Los Angeles, il che significa che dovrai rimanere sveglio fino a tardi o aspettare tutto il giorno affinché la serie arrivi dove tu vivi.

Dopo aver battuto Obi-Wan Kenobi per essere il più grande spettacolo dell’estate, non abbiamo ancora finito Cose più strane poiché i 7 episodi precedenti che componevano il volume 1 sono solo l’inizio in quanto preparano la grande battaglia finale tra Vecna ​​e Eleven.

Come promemoria, dovrai mettere da parte un sacco di tempo perché gli ultimi due episodi abbiano una durata di quasi 4 ore in totale con Matt e Ross Duffer che scrivono e dirigono entrambi gli episodi.

Abbiamo di più su ciò che devi sapere sul Volume 2 nella nostra anteprima dedicata.

Orario di rilascio completo per Stranger Things Stagione 4 Volume 2 su Netflix

Come notato sopra, Netflix trasmetterà entrambi gli episodi sul servizio contemporaneamente in tutto il mondo, ma a causa di quei fastidiosi fusi orari, dovrai sapere quando sarà il luogo in cui vivi e più ti trovi a est del globo, più a lungo sarai dovrò aspettare tutto il giorno.

Fuso orario Ora disponibile per lo streaming Pacific Standard Time (PT) – Los Angeles ecc. 00:00 (GMT-8) Mountain Standard Time (MST) – Phoenix ecc. 01:00 (GMT-6) Central Standard Time (CT) – Città del Messico ecc. 02:00 (GMT-5) Ora legale orientale (EST) – New York ecc. 03:00 (GMT-4) Ora solare di Brasilia (BRT) 04:00 (GMT-3) Ora di Greenwich ( GMT) 07:00 (GMT) Ora legale britannica (BST) – Netflix Regno Unito 08:00 (GMT+1) Ora legale dell’Europa centrale (CEST) 09:00 (GMT+2) Ora legale dell’Europa orientale (EEST) 10:00 (GMT+3) Israele Daylight Time 10:00 (GMT+3) India Standard Time (IST) 12:30 PM (GMT+5:30) Philippine Time (PHT) 15:00 PM (GMT+ 8) Ora solare della Corea (KST) – Corea del Sud 16:00 (GMT+9) Ora solare del Giappone (JST) 16:00 (GMT+9) Ora legale dell’Australia orientale (AEDT) 18:00 (GMT+11) ) Ora solare della Nuova Zelanda (NZST) 19:00 (GMT+12)

Conto alla rovescia per Stranger Things Stagione 4 Volume 2

Se non sei ancora sicuro dell’ora disponibile nel luogo in cui vivi, abbiamo incorporato un timer di seguito che conta fino alle 00:00 PST, il che significa che conta anche fino a quando sarà disponibile nel luogo in cui vivi.

Conto alla rovescia

Stranger Things Stagione 4 Volume 2 non viene mostrato allo scadere del tempo?

Se non riesci a vedere gli ultimi due episodi di Cose più strane stagione 4 ancora in onda, c’è una semplice soluzione per farli apparire.

Su dispositivi mobili o versioni di app di Netflix (ad esempio Netflix su Roku, Fire Stick o Smart TV), vai alla sezione della guida e c’è un pulsante Ricarica Netflix. Puoi anche passare a un’app diversa e quindi tornare su Netflix per lo stesso effetto.

Se utilizzi un browser Web, potrebbe essere necessario aggiornare la cache o chiudere il sito Web e riaprirlo di nuovo (CTRL + F5 su Windows o CMD + R su Mac).

In questo modo, aggiornerai Netflix e otterrai tutti i nuovi episodi.

Se Cose più strane il volume 2 della stagione 4 non viene ancora visualizzato dopo l’aggiornamento. Prova ad accedere e uscire da Netflix.

Non vedi l’ora di guardare il volume 2 di Cose più strane su Netflix il 1° luglio? Fatecelo sapere nei commenti in basso.