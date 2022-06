A che ora sarà la terza stagione di “The Umbrella Academy” su Netflix?

Abbiamo dovuto aspettare quasi due anni per la terza stagione di L’Accademia degli Ombrelli ma non devi aspettare molto più a lungo poiché la serie uscirà per intero su Netflix il 22 giugno 2022. Come per tutti gli originali Netflix, la serie esce contemporaneamente in tutto il mondo, ma a seconda di dove vivi, potrebbe non essere fino a quando la mattina presto, il pomeriggio o anche la notte!

La stagione 3 della serie di supereroi di successo di Netflix arriva nel bel mezzo del sandwich della stagione 4 di Stranger Things e vede il ritorno di Viktor, Luther, Diego, Klaus e Five che in questa stagione dovranno affrontare i passeri.

Orario di rilascio completo per L’Accademia degli Ombrelli Stagione 3 su Netflix

Netflix rilascerà tutti e dieci gli episodi su Netflix contemporaneamente in tutto il mondo, ma a causa di quei fastidiosi fusi orari, dovrai sapere quando sarà il luogo in cui vivi (poiché non tutti vivono a Los Angeles) poiché non è mezzanotte ovunque nel mondo allo stesso tempo.

Fuso orario Ora disponibile per lo streaming Pacific Standard Time (PT) 00:00 (GMT-8) Mountain Standard Time (MST) 01:00 (GMT-6) Central Standard Time (CT) 02:00 (GMT-5) ) Ora legale orientale (EST) 03:00 (GMT-4) Ora solare di Brasilia (BRT) 05:00 (GMT-3) Ora di Greenwich (GMT) 07:00 (GMT) Ora legale britannica (BST) 08:00 (GMT) Ora legale dell’Europa centrale (CEST) 10:00 (GMT+2) Ora legale dell’Europa orientale (EEST) 11:00 (GMT+3) Ora legale di Israele 10:00 (GMT+3) ) Ora solare dell’India (IST) 13:30 (GMT+5:30) Ora delle Filippine (PHT) 16:00 (GMT+8) Ora solare del Giappone (JST) 17:00 (GMT+9) Luce del giorno dell’Australia orientale Ora (AEDT) 19:00 (GMT+11) Ora solare della Nuova Zelanda (NZST) 20:00 (GMT+12)

Conto alla rovescia per la stagione 3 di The Umbrella Academy

Nel caso in cui la tabella sopra ti abbia confuso o non sai in quale fuso orario ti trovi. Abbiamo incorporato un timer sotto che conta fino alle 00:00 PST, il che significa che conta anche fino a quando sarà disponibile dove vivi.

Aiuto, L’Accademia degli Ombrelli La terza stagione non è ancora su Netflix

Se il tempo di cui sopra è scaduto e non riesci ancora a trovare lo streaming della stagione 3 di The Umbrella Academy, non farti prendere dal panico, è una soluzione facile.

A volte potresti non vedere le nuove stagioni aggiunte a Netflix all’ora esatta, in particolare se il tuo Netflix è già caricato. Tutto quello che devi fare è ricaricare la tua applicazione Netflix sul tuo dispositivo.

Su dispositivi mobili o versioni di app di Netflix (ad esempio Netflix su Roku, Fire Stick o Smart TV), vai alla sezione della guida e c’è un pulsante Ricarica Netflix. Puoi anche passare a un’app diversa e quindi tornare su Netflix per lo stesso effetto.

Se utilizzi un browser Web, potrebbe essere necessario aggiornare la cache o chiudere il sito Web e riaprirlo di nuovo (CTRL + F5 su Windows o CMD + R su Mac).

Se L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 non viene ancora visualizzata dopo l’aggiornamento. Prova ad accedere e uscire da Netflix.

Ecco qua, ecco quando la stagione 3 di L’Accademia degli Ombrelli sarà su Netflix dove vivi. Rimarrai sveglio o ti sveglierai presto per guardare? Fateci sapere nei commenti.