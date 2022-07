A che ora sarà la stagione 4 di “Virgin River” su Netflix?

Siamo a poche ore dal tornare nella pittoresca cittadina di fiume vergine per un’altra stagione di alti e bassi. Se hai intenzione di svegliarti, rimanere sveglio o semplicemente curioso di sapere quando puoi trasmettere in streaming la nuova serie, ecco il programma di rilascio globale per fiume vergine.

Abbiamo molto di più fiume vergine stagione 4 nella nostra grande anteprima per la prossima stagione, ma nel caso abbiate bisogno di conoscere le basi, eccole qui:

La stagione 4 ritorna il 20 luglio (di mercoledì, tutte le versioni precedenti sono state venerdì)

Ritorna con una stagione di 12 episodi di grandi dimensioni

La stagione 4 è stata girata nel 2021 e si è conclusa a dicembre 2021

Martin Henderson, Tim Matheson, Alexandra Breckenridge, Sarah Dugdale e Annette O’Toole sono tra i nomi che ritornano.

Mark Ghanimé e Kai Bradbury sono i due nuovi volti che vedrai nella stagione 4.

Orario di rilascio completo per la stagione 4 di Virgin River su Netflix

Come per tutti gli originali Netflix (che arrivano in modo diverso dai titoli con licenza), la serie viene aggiunta in tutto il mondo contemporaneamente. Dato che i fusi orari sono in gioco qui, dovrai rimanere alzato fino a tardi se sei negli Stati Uniti, svegliarti presto se sei in Europa o aspettare fino a dopo la scuola o il lavoro se sei in Asia.

Ecco l’elenco completo dei fusi orari per quando la stagione 4 di Virgin River sarà su Netflix:

Fuso orario Ora disponibile per lo streaming Pacific Standard Time (PT) – Los Angeles ecc. 00:00 (GMT-8) Mountain Standard Time (MST) – Phoenix ecc. 01:00 (GMT-6) Central Standard Time (CT) – Città del Messico ecc. 02:00 (GMT-5) Ora legale orientale (EST) – New York ecc. 03:00 (GMT-4) Ora solare di Brasilia (BRT) 04:00 (GMT-3) Ora di Greenwich ( GMT) 07:00 (GMT) Ora legale britannica (BST) – Netflix Regno Unito 08:00 (GMT+1) Ora legale dell’Europa centrale (CEST) 09:00 (GMT+2) Ora legale dell’Europa orientale (EEST) 10:00 (GMT+3) Israele Daylight Time 10:00 (GMT+3) India Standard Time (IST) 12:30 PM (GMT+5:30) Philippine Time (PHT) 15:00 PM (GMT+ 8) Ora solare della Corea (KST) – Corea del Sud 16:00 (GMT+9) Ora solare del Giappone (JST) 16:00 (GMT+9) Ora legale dell’Australia orientale (AEDT) 18:00 (GMT+11) ) Ora solare della Nuova Zelanda (NZST) 19:00 (GMT+12)

Se il tempo di cui sopra è trascorso e non vedi ancora la stagione 4 di Virgin River disponibile, Netflix consiglia che “Potrebbe essere necessario aggiornare il browser, ricaricare l’app Netflix o riavviare il dispositivo e riavviare Netflix per guardare un titolo appena rilasciato. “

La quinta stagione di Virgin River è in produzione su Netflix

Non solo riceverai 12 episodi come parte della stagione 4 domani, ma ne riceverai anche di più nel 2023 sotto forma della già annunciata stagione 5. Come forse saprai, Netflix ha dato a Virgin River un ordine di due stagioni dopo la stagione 3, uscito l’anno scorso.

Abbiamo già iniziato la nostra anteprima per la prossima quinta stagione di Virgin River, ma ecco alcuni dei dettagli chiave che devi sapere:

Sue Tenney non è più in showrunning: Patrick Sean Smith assumerà le funzioni di showrunning

Le riprese della nuova serie sono già iniziate e continueranno fino a novembre

La stagione 5 dovrebbe ancora una volta essere lunga 12 episodi.

Non vedi l’ora di guardare la stagione 4 di fiume vergine su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.