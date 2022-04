A che ora sarà la seconda stagione di “Russian Doll” su Netflix?

Dopo tre anni di attesa, Bambola russa è tornato! Sono passati 38 mesi da quando la commedia del giorno della marmotta di Amy Poehler e Natasha Lyonne ha debuttato su Netflix, e ora mancano meno di 24 ore all’uscita della seconda stagione a livello globale su Netflix. Sia che tu stia alzato fino a tardi per guardare la serie, sia che tu lo lasci fino al mattino, ti assicureremo di sapere esattamente quando Bambola russa la stagione 2 verrà aggiunta a Netflix dove vivi.

La seconda stagione vedrà Nadia cavalcare il treno pazzo in diversi periodi di tempo a New York City mentre si ritrova intrappolata in un altro paradosso temporale.

Se stai cercando maggiori informazioni sulla seconda stagione di Bambola russaabbiamo un’anteprima in corso per la serie comica di ritorno.

A che ora Bambola russa La stagione 2 sarà su Netflix?

Come nel caso di quasi tutte le versioni originali di Netflix, l’uscita di Bambola russa è dettato dal Pacific Standard Time poiché il quartier generale di Netflix si trova a Los Angeles.

Ciò significa che per alcuni lo spettacolo non sarà disponibile fino al mattino presto, a metà giornata o anche nel pomeriggio se vivi nelle regioni asiatiche e dell’Oceania.

Di seguito è riportata una ripartizione completa dei principali fusi orari nel mondo e quando Bambola russa la stagione 2 sarà su Netflix il 20 aprile 2022.

Fuso orario Ora disponibile per lo streaming Pacific Standard Time 00:00 (GMT-7) Mountain Standard Time 01:00 (GMT-6) Central Standard Time 02:00 (GMT-5) Eastern Daylight Time 03:00 ( GMT-4) Ora solare di Brasilia 04:00 (GMT-3) GMT 07:00 (GMT) Ora legale britannica 08:00 (GMT +1) Ora legale dell’Europa centrale 09:00 (GMT+2) Est Ora legale europea 10:00 (GMT+3) Ora solare dell’India 13:15 (GMT+5:30) Ora delle Filippine (PHT) 15:00 (GMT+8:00) Ora solare del Giappone 16:00 (GMT) +9) Ora orientale australiana 18:00 (GMT+10) Ora solare della Nuova Zelanda 19:00 (GMT+11)

Perché è Bambola russa la stagione 2 non viene visualizzata sul mio Netflix?

Netflix ha costantemente rilasciato tutti i suoi originali in modo puntuale, quindi se hai già l’app aperta al momento del rilascio di Russian Doll, ci sono alcune semplici soluzioni per aiutarti a risolvere il problema.

Innanzitutto, riavvia il tuo Netflix. Su dispositivi mobili o versioni di app di Netflix (ad esempio Netflix su Roku, Fire Stick o Smart TV), vai alla sezione della guida e c’è un pulsante Ricarica Netflix. In secondo luogo, se Bambola russa non viene visualizzato nella sezione novità puoi cercare le serie sulla barra di ricerca. In alternativa, puoi anche provare a disconnetterti e ad accedere nuovamente al tuo account Netflix.

Qual è il futuro di Bambola russa?

Al momento in cui scrivo, non ci sono parole sul futuro di Bambola russa. Se la seconda stagione riceve la stessa reazione della prima, ci sarà sicuramente una richiesta di più.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Bambola russa stagione 2 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!