A che ora Hustle con Adam Sandler arriverà su Netflix?

Attività febbrile interpretato da Adam Sandler farà il suo sbarco su Netflix l’8 giugno e molte persone hanno atteso pazientemente il suo arrivo. Ora che il film è uscito nelle sale il 3 giugno, gli abbonati Netflix sono così vicini a poter festeggiare i loro occhi con il film drammatico sportivo.

Attività febbrile è un film originale Netflix in uscita diretto da Jeremiah Zagar da una sceneggiatura co-scritta da Taylor Materne e Will Fetters. La storia segue uno scout di basket in rovina di nome Stanley Sugarman, che cerca di rilanciare la sua carriera dopo aver scoperto un talentuoso giocatore di basket di strada in Spagna. Determinato a tornare nella NBA, Stanley porta il giocatore negli Stati Uniti senza l’approvazione della sua squadra.

Oltre a Sandler, Queen Latifah, Ben Foster, Juancho Hernangómez, Robert Duvall, Jordan Hull, María Botto, Kenny Smith, Jaleel White e molti altri recitano nel film.

Se sei eccitato quanto noi Attività febbriledell’uscita su Netflix, devi sapere esattamente quando verrà rilasciata sullo streamer. Continua a leggere perché abbiamo condiviso il Attività febbrile tempo di rilascio proprio sotto!

Tempo di rilascio del trambusto

Puoi aspettarti che il film guidato da Adam Sandler arrivi su Netflix mercoledì 8 giugno 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se vivi nel Midwest, stai guardando un’ora di rilascio di 2:00 CT della sua data di rilascio. Come al solito, è un rilascio tardivo, ma pensiamo che tu possa riuscire a stare sveglio fino a tardi solo questa volta. È un film di 1 ora e 57 minuti, quindi non dovresti avere problemi a guardarlo e a dormire bene la notte.

È classificato R, il che significa che potrebbe essere inappropriato per i minori di 17 anni. Netflix ha assegnato al film drammatico sportivo questa valutazione a causa del linguaggio forte usato da alcuni personaggi. Tuttavia, non è noto se ci saranno contenuti mostrati nel film che alcuni genitori riterranno inappropriati per i bambini più piccoli. Finora, Netflix ha elencato solo un linguaggio forte come motivo della sua classificazione R.

Rimorchio frenetico

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per farti eccitare Il trambusto pubblicazione!

Puoi catturare Adam Sandler Attività febbrilein arrivo su Netflix l’8 giugno alle 00:00 PT/3:00 ET!