A che ora Hello, Goodbye, and Everything In Between arriverà su Netflix?

Ciao, arrivederci e tutto il resto con protagonista Jordan Fisher arriverà su Netflix il 6 luglio! Come ogni altro film con protagonista Fisher in uno dei ruoli principali, questo film dovrebbe assolutamente essere aggiunto alla tua watchlist!

Ciao, arrivederci e tutto il resto è un film originale Netflix in uscita diretto da Michael Lewen da una sceneggiatura co-scritta da Tutto fa schifo! il co-creatore Ben York Jones e Amy Reed.

È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro dell’autrice bestseller Jennifer E. Smith. Potresti riconoscere le altre opere di Smith, come La probabilità statistica dell’amore a prima vista e Mannache sono entrambi in fase di adattamento.

Fisher interpreta il ruolo di Aidan, con la stella nascente Talia Ryder che recita al suo fianco come Clare. Il resto del cast include Ayo Edebiri, Nico Hiraga, Jennifer Robertson, Patrick Sabongui, Eva Day, Julia Benson, Dalias Blake, Sarah Grey e Djouliet Amara. Quindi, a che ora questo film drammatico arriva sugli account Netflix di tutti? Abbiamo condiviso il tempo di rilascio e altro proprio di seguito!

Hello, Goodbye e Everything In Between tempo di rilascio

Puoi aspettarti che il film drammatico arrivi su Netflix mercoledì 6 luglio 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Naturalmente, questi tempi si applicano solo alle persone che vivono sulla costa occidentale e sulla costa orientale. Se vivi nel Midwest, stai guardando un’ora di rilascio di 2:00 CT della sua data di rilascio. Sebbene sia un’uscita in ritardo, il film ha una durata di solo 1 ora e 24 minuti, quindi non dovresti avere problemi a guardarlo e a rimanere ancora molte ore di sorveglianza.

È importante che tu sia a conoscenza della classificazione in base all’età prima dello streaming Ciao, arrivederci e tutto il resto. Al film è stata assegnata una classificazione per età TV-14, il che significa che potrebbe non essere appropriato per i minori di 14 anni. Il motivo principale di questa classificazione in base all’età è dovuto al linguaggio forte usato da alcuni dei personaggi durante il film. Tuttavia, verranno mostrate anche scene di bevute da parte di minorenni e alcune scene di baci, quindi i genitori sono fortemente avvertiti.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto per un’anteprima del film drammatico!

Ciao, arrivederci e tutto il resto arriverà su Netflix il 6 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai svolgersi la bellissima storia d’amore tra Aidan e Clare?