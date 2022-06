A che ora esce The Umbrella Academy stagione 3?

È difficile credere che siano passati quasi due anni dall’ultima volta che abbiamo visto i fratelli Hargreeve, ma le cose stanno per cambiare non appena L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 è dietro l’angolo!

Dopo una pausa tra le stagioni un po’ più lunga del previsto, L’Accademia degli Ombrelli sta finalmente tornando su Netflix questo mese con una nuovissima stagione di 10 episodi che promette di essere l’ennesima corsa selvaggia e pazza.

Non solo potremo goderci una nuova avventura con i membri della The Umbrella Academy, ma stiamo anche per incontrare The Sparrow Academy e scoprire come sono esattamente diventati dopo tutti questi mesi di attesa.

Data di uscita della stagione 3 di TUA

Dopo quasi 2 anni, L’Accademia degli Ombrelli torna finalmente per una nuova stagione mercoledì 22 giugno 2022. Proprio così, abbiamo detto mercoledì! Mentre Netflix in genere pubblica le sue serie più grandi venerdì, L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 arriverà invece mercoledì, il che è una mossa interessante.

Con la data di uscita del 22 giugno, L’Accademia degli Ombrelli andrà contro due titoli importanti su Disney Plus poiché mercoledì vedrà anche l’uscita del finale di stagione di Obi-Wan Kenobi e l’ultimo episodio di Signora Marvel. Tuttavia, siamo abbastanza sicuri di poter indovinare quale serie è il vero irriducibile Accademia degli Ombrelli i fan staranno a guardare.

Tempo di rilascio della stagione 3 di The Umbrella Academy

Come con la maggior parte degli originali Netflix, L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 uscirà in tutto il mondo il 22 giugno 2022, ma l’ora esatta dell’uscita dello spettacolo varierà in base alla tua posizione.

Per quelli basati sulla costa orientale degli Stati Uniti sull’ora solare orientale, la nuova stagione arriverà brillante e all’inizio del 22 giugno con la stagione che scenderà alle 3:00 EST. Nel frattempo, quelli sulla costa occidentale nell’ora solare del Pacifico possono iniziare la stagione a mezzanotte PT.

L’Accademia degli Ombrelli le stagioni 1 e 2 sono ora in streaming su Netflix e assicurati di guardare la stagione 3 quando uscirà mercoledì 22 giugno 2022!