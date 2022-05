BRASILE – 11/12/2019: In questa illustrazione fotografica il logo Netflix è visualizzato su uno smartphone. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Il diario del futuro è descritto da Netflix come “un diario d’amore di eventi che accadranno in futuro”.

La serie di realtà – che secondo lo streamer è basata su una serie che era popolare 20 anni fa – vede persone che sono completamente sconosciute scelte per “vivere una trama romantica[s]” seguendo un copione alquanto approssimativo lasciato per la coppia in un diario. Alla fine, gli spettatori si chiederanno, le avventure sceneggiate porteranno a una potenziale storia d’amore nella vita reale tra i nostri attori in qualche modo nella vita reale? Dovrai guardare il nuovo spettacolo per scoprirlo!

La sinossi ufficiale della serie recita:

“I single che non si sono mai incontrati prima vengono scelti per vivere una trama romantica seguendo un diario di una “sceneggiatura” approssimativa che viene loro consegnata contenente solo uno schema approssimativo di una storia. Il loro scambio semi-immaginario, basato sulle parole del cast, li porta attraverso un’esperienza che ha un impatto sul modo in cui si vedono l’un l’altro”.

Quali sono le date di uscita dell’episodio di The Future Diary?

L’uscita dei nove episodi del reality show è stata divisa. Il programma di rilascio degli episodi è il seguente:

Episodi 1-4: 17 maggio

Episodi 5-6: 24 maggio

Episodi 7-9: 31 maggio

A che ora esce The Future Diary su Netflix?

A seconda del fuso orario in cui ti trovi, il tempo di rilascio di Il diario del futuro potrebbe sembrare leggermente diverso per te. Si pensa che, poiché la sede centrale di Netflix ha sede a San Francisco, che si trova sulla costa occidentale, i film e i programmi TV originali vengano rilasciati alle 00:00 ora del Pacifico / 03:00 ora solare orientale.

In base alla tua posizione, l’ora apparirà leggermente diversa sull’orologio. Quindi abbiamo un elenco completo di fusi orari con il tempo di rilascio previsto per The Future Diary di seguito. Se non sei sicuro del tuo fuso orario, puoi verificarlo utilizzando questo strumento dell’orologio mondiale: qui!