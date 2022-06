A che ora esce su Netflix?

Il nostro uomo divertente preferito del momento, Pete Davidson, tornerà su Netflix con un altro spettacolo comico, il 13 giugno, e porterà i suoi “migliori amici” sul palco per una notte di risate e risate.

Nel nuovo Netflix è uno scherzo speciale commedia, Pete Davidson presenta: I migliori amici, l’ex Sabato sera in diretta il comico – che attualmente sta uscendo con una delle donne più riconoscibili del mondo, Kim Kardashian – prende in giro il suo “anno strano”, la sua goffa “bomba fotografica” Steph Curry e scherza sulle “voci” selvagge.

La sinossi ufficiale, fornita da Netflix, recita:

“Pete Davidson scherza su voci, viaggi in aereo gratuiti e il suo anno molto strano mentre invita i suoi amici sul palco per una notte di cabaret e musica”.

Lo speciale multi-fumetto includeva lungometraggi di Giulio Gallarotti, Neko White, Carly Aquilino, Joey Gay, Derek Gaines, Jordan Rock e Dave Sirus.

Curioso di sapere a che ora Pete Davidson presenta: I migliori amici sarà disponibile per lo streaming? Allora continua a leggere perché abbiamo tutti i dettagli di cui hai bisogno!

A che ora esce la nuova serie comica di Pete Davidson su Netflix?

Quando si tratta di spettacoli e film originali Netflix, tendono a seguire lo stesso schema di rilascio. Questo in genere vede gli spettacoli e i film in uscita alle 12:01 AMPST/ 03:01 AMET

Dato che lo speciale comico di Pete Davidson è stato girato durante il recente Netflix Is A Joke Festival, siamo inclini a credere che questo programma di rilascio si applichi anche a Pete Davidson presenta: I migliori amici.

Ma cosa significa se ti ritrovi fuori da quel fuso orario? Scopri il tempo di rilascio globale completo di seguito!

Pete Davidson Presents: The Best Friends tempi di rilascio globali

Con utenti Netflix sparsi in tutto il mondo, i tempi di rilascio potrebbero sembrarti qualcosa di diverso a seconda di dove ti trovi geograficamente. Di seguito abbiamo curato un elenco che rivela da che ora puoi aspettarti che il nuovo speciale multi-fumetto sarà disponibile per la visione vicino a te. Se non sei sicuro del tuo fuso orario, puoi utilizzare il link — qui — per verificare di persona.