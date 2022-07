A che ora esce Resident Evil su Netflix? (dove vivi)

Mancano solo due giorni all’uscita dell’attesissimo Netflix Cattivo ospite serie! Essendo la prima serie live-action del franchise horror, i fan sperano in ciò che accadrà nello show. Ma dal momento che la serie uscirà di giovedì anziché di venerdì, potresti essere un po’ confuso sull’ora in cui lo spettacolo sarà effettivamente disponibile nel luogo in cui vivi.

Con otto episodi, Cattivo ospite racconta una storia attraverso due linee temporali, una nel 2022 e una nel 2036, prima e dopo l’epidemia di T-Virus. La storia è incentrata sulle sorelle Billie e Jade Wesker e sul loro padre Albert Wesker, che lavora per la pericolosa Umbrella Corporation.

Scopri a che ora puoi iniziare la tua abbuffata questo giovedì, 14 luglio 2022, solo su Netflix.

Tempo di rilascio di Resident Evil dove vivi

Duro a morire Cattivo ospite i fan hanno atteso con impazienza una serie live-action per molto tempo e lo spettacolo è quasi arrivato. Se sei entusiasta di guardare il nuovo spettacolo, probabilmente vorrai iniziarlo non appena sarà disponibile nel luogo in cui vivi. Quelli negli Stati Uniti potranno guardare alle 00:00 PT o alle 3:00 ET questo giovedì 14 luglio.

Ma se vivi al di fuori di quei fusi orari o in un altro paese, puoi utilizzare la tabella seguente per capire esattamente a che ora tutti gli otto episodi di Cattivo ospite diventerà disponibile per te.

Hawaii: 21:00 HST di mercoledì 13 luglio

21:00 HST di mercoledì 13 luglio Alaska: Mercoledì 13 luglio alle 23:00 AKDT

Mercoledì 13 luglio alle 23:00 AKDT Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di giovedì 14 luglio

12:00 PT di giovedì 14 luglio Tempo di montagna: 1:00 MT di giovedì 14 luglio

1:00 MT di giovedì 14 luglio Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di giovedì 14 luglio

2:00 CT di giovedì 14 luglio Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di giovedì 14 luglio

3:00 ET di giovedì 14 luglio Brasile: 4:00 BRT di giovedì 14 luglio

4:00 BRT di giovedì 14 luglio Inghilterra: Giovedì 14 luglio alle 8:00 BST

Giovedì 14 luglio alle 8:00 BST Francia: Giovedì 14 luglio alle 9:00 CEST

Giovedì 14 luglio alle 9:00 CEST Germania: Giovedì 14 luglio alle 9:00 CEST

Giovedì 14 luglio alle 9:00 CEST Italia: Giovedì 14 luglio alle 9:00 CEST

Giovedì 14 luglio alle 9:00 CEST Spagna: Giovedì 14 luglio alle 9:00 CEST

Giovedì 14 luglio alle 9:00 CEST Israele: 10:00 IDT di giovedì 14 luglio

10:00 IDT di giovedì 14 luglio Sud Africa: 9:00 SAST di giovedì 14 luglio

9:00 SAST di giovedì 14 luglio Dubai, Emirati Arabi Uniti: 11:00 GST di giovedì 14 luglio

11:00 GST di giovedì 14 luglio India: 12:30 IST di giovedì 14 luglio

12:30 IST di giovedì 14 luglio Corea del Sud: 16:00 KST giovedì 14 luglio

16:00 KST giovedì 14 luglio Giappone: 16:00 KST giovedì 14 luglio

16:00 KST giovedì 14 luglio Sydney, Australia: 17:00 AEST di giovedì 14 luglio

Quanto tempo ci vorrà per guardare Resident Evil stagione 1?

La prima stagione è composta da otto episodi della durata di un’ora. Alcuni di loro durano poco meno di un’ora, si avvicinano ai 50 minuti circa, ma ci vorranno comunque circa 7-8 ore per finire la stagione. Detto questo, potresti voler aspettare fino al fine settimana per iniziare la tua abbuffata, soprattutto perché questa è una strana versione di Netflix che esce di giovedì invece del tradizionale venerdì.

Cattivo ospite inizia lo streaming giovedì 14 luglio. Non vedi l’ora che arrivi lo spettacolo? Lo guarderai non appena sarà disponibile?