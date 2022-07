A che ora esce My Little Pony: New Generation: Sing-Along?

My Little Pony: A New Generation – (LR) IZZY (doppiato da Kimiko Glenn), HITCH (doppiato da James Marsden), PIPP (doppiato da Sofia Carson), SUNNY (doppiato da Vanessa Hudgens) e ZIPP (doppiato da Liza Koshy) . Cr: © 2021 Hasbro, Inc. Tutti i diritti riservati.

My Little Pony: Nuova Generazione tornerà su Netflix con una versione da cantare lunedì 18 luglio! Nel film d’animazione – con le voci di Vanessa Hudgens, Sofia Carson, James Marsden e altri – un giovane pony e un unicorno si imbarcano in una ricerca con il loro branco di nuovi amici nella speranza di riportare la magia nei loro mondi.

Nell’ultima versione, i fan possono cantare insieme alle melodie accattivanti del film, come “Unicorn Pro”, seguendo i testi sullo schermo! Scopri a che ora My Little Pony: New Generation: Canta insieme sarà disponibile sui tuoi schermi qui sotto!

My Little Pony: New Generation: Sing-Along Netflix tempo di rilascio negli Stati Uniti

Secondo il gigante dello streaming, l’avventura musicale sarà disponibile per la visione su Netflix USA dalle 00:00 PT / 03:00 ET di lunedì 18 luglio!

My Little Pony: New Generation: Sing-Along avrà un’uscita internazionale?

I fan del My Little Pony: Nuova Generazione La serie sarà entusiasta di apprendere che la versione da cantare è stata rilasciata anche al di fuori degli Stati Uniti, quindi non importa dove ti trovi, sarai in grado di cantare insieme!

Di seguito abbiamo elencato molti dei tempi di rilascio previsti a seconda di dove ti trovi geograficamente. Se non sei sicuro del tuo fuso orario, puoi sempre controllarlo utilizzando l’orologio mondiale qui.