Probabilmente la più grande uscita della settimana è l’imminente serie del mercoledì, uno spin-off della classica trama della famiglia Addams.

Per fortuna, i fan di tutto il mondo avranno solo poche ore da aspettare poiché Netflix ha finalmente confermato l’orario di uscita internazionale per mercoledì: ecco tutto ciò che devi sapere.

A che ora Uscita di mercoledì su Netflix?

Mercoledì è programmato per essere presentato in anteprima in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Netflix mercoledì 23 novembre.

“La serie è un mistero investigativo e soprannaturale che racconta gli anni di Wednesday Addams come studente alla Nevermore Academy. I tentativi di mercoledì di padroneggiare la sua abilità psichica emergente, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre navigava nelle sue nuove e intricate relazioni a Nevermore. – Sinossi del mercoledì, tramite Netflix Media Center.

Come confermato dal colosso dello streaming tramite la piattaforma Media Center, tutti gli episodi della serie TV del mercoledì usciranno nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 12:00

Ora orientale – 3:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora dell’India – 13:30

Ora delle Filippine – 16:00

Ora legale dell’Australia centrale – 18:30

“Sei quello che la gente vede come mercoledì, e questa è solo la verità. Sento che la sceneggiatura ricordava molto il mercoledì degli anni ’90. Era davvero importante per me non fare un’imitazione della tua esibizione, ed era diverso. Un’altra cosa è che ogni volta che l’abbiamo vista mercoledì, aveva 5 anni, 10 anni. Quindi, quando qualcuno dice cose davvero oscure e contorte da un luogo di pura onestà e innocenza, quell’aspetto ingenuo di un bambino, è un po’ diverso quando invecchi e diventi un adolescente perché allora sembri solo una stronza. Non vuoi che sia cattiva. – Showrunner Jenna Ortega, tramite Nerdist.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Rifatevi gli occhi con la sequenza dei titoli di testa killer di mercoledì, che è stata guidata in modo creativo da Tim Burton e impostata sulla colonna sonora inquietante di Danny Elfman pic.twitter.com/VR3uunaXiM — Netflix (@netflix) 8 novembre 2022

Quanti episodi ci sono in Wednesday S1?

Come confermato da What’s On Netflix, la stagione 1 di mercoledì sarà composta da otto singoli episodi, ciascuno con una durata approssimativa di 45 minuti.

Episodio 1 ‘Wednesday’s Child is Full of Woe – Diretto da Tim Burton, scritto da Alfred Gough e Miles Millar

Episodio 2 ‘Woe is the Loneliest Number’ – Diretto da Tim Burton, scritto da Alfred Gough e Miles Millar

Episodio 3 ‘Friend or Woe’ – Diretto da Tim Burton, scritto da Kayla Alpert

Episodio 4 ‘Woe What A Night’ – Diretto da Tim Burton, scritto da Kayla Alpert

Episodio 5 ‘You Reap What You Woe’ – Diretto da Gandja Monteiro, scritto da April Blair

Episodio 6 ‘Quid Pro Woe’ – Diretto da Gandja Monteiro, scritto da April Blair

Episodio 7 “If You Don’t Woe By Now” – Diretto da James Marshall, scritto da Alfred Gough, Miles Millar e Matt Lambert

Episodio 8 ‘A Murder of Woes’ – Diretto da James Marshall, scritto da Alfred Gough e Miles Millar

“È fedele allo spirito del personaggio. Non ho creato io questo personaggio, quindi dico sempre: “È un cartone animato e uno show televisivo”. Non è Shakespeare, ma è la stessa idea. Continuiamo a rifare la cosa.’” – Showrunner Christina Ricci, via Nerdist.

