A che ora esce la serie comica Mo su Netflix?

La nuova serie comica di Netflix, Mo, racconterà la storia di un rifugiato palestinese che cerca di sbarcare il lunario per lui e la sua famiglia mentre vivono a Houston, in Texas. Il nuovo spettacolo vede come protagonista Mohammed “Mo” Amer nel ruolo del protagonista.

Amer potrebbe essere un volto familiare per gli spettatori di Netflix. L’attore e cabarettista ha avuto il suo speciale comico Netflix, Mo Amer: Il vagabondo. Ora ha collaborato ancora una volta con lo streamer per creare e produrre esecutivamente la serie con Ramy Youssef.

A loro si uniscono anche Ravi Nandan, Hallie Sekoff, Harris Danow, Luvh Rakhe e il regista Solvan “Slick” Naim. Si uniscono alla star sullo schermo Farah Bsieso nei panni di Yusra, Omar Elba nei panni di Sameer, Teresa Ruiz nei panni di Maria e Tobe Nwigwe nei panni di Nick.

Questa settimana esce il nuovo spettacolo! Quindi, quando dovresti impostare quegli allarmi?

A che ora esce Mo su Netflix?

Come al solito per le nuove versioni di Netflix, Mo verrà rilasciato sullo streamer mercoledì 24 agosto 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET.

Ci sono solo otto episodi di mezz’ora. Per quelli sulla costa occidentale, non è troppo tardi per un orologio se scegli di guardare almeno il primo paio di puntate. Ma le montagne russe potrebbero voler aspettare fino al giorno successivo, soprattutto se hai lavoro o scuola!

Mo è incentrato su Mo Najjar, a cavallo del confine tra due culture, tre lingue e le numerose lotte che deve affrontare come rifugiato palestinese. Senza cittadinanza negli Stati Uniti o in Palestina, lui e la sua famiglia vivono costantemente a un passo dall’asilo sulla strada per la cittadinanza statunitense.

Poiché non ha documenti di immigrazione adeguati, Mo non può trovare un lavoro regolare. Quindi il rifugiato palestinese ricorre alla vendita di merci come occhiali da sole, borse e orologi per fare soldi per mantenere la sua famiglia. Mentre lui, la sua resiliente e spirituale madre, sorella e fratello maggiore vivono in Texas, Mo imparerà ad adattarsi al suo nuovo mondo. Ma andare avanti nella vita comporta diverse battute d’arresto.

La stagione di otto episodi di Mo debutterà mercoledì 24 agosto su Netflix.