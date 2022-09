A che ora esce il film di Netflix Lou con Allison Janney?

Lou. Allison Janney nel ruolo di Lou. Cr. Liane Hentscher / Netflix © 2022

Allison Janney interpreta una tosta con un passato oscuro nel film in uscita di Netflix Lou, in anteprima questo venerdì. A che ora esce su Netflix il nuovo action drama?

Vivendo su un’isola isolata in relativo isolamento, due vicini si trovano catapultati in una situazione terrificante quando un bambino viene rapito. Lou (Janney) ha scelto quest’isola appositamente per fuggire dal suo passato e vivere pacificamente con il suo cane, ma la sua solitudine viene interrotta quando la sua vicina, Hannah (Jurnee Smollett), chiede aiuto a lei dopo che qualcuno ha rapito sua figlia.

Mentre un’orribile tempesta infuria intorno a loro, Lou e Hannah rischieranno la vita in una pericolosa missione di salvataggio che li costringerà ad affrontare il loro oscuro passato e i loro segreti. Nel cast anche Logan Marshall-Green, Ridley Bateman e Matt Craven.

Film Netflix Lou è diretto da Anna Foerster. Maggie Cohn e Jack Stanley hanno co-scritto la sceneggiatura.

A che ora esce il film di Netflix Lou?

Lou sarà presentato in anteprima venerdì 23 settembre, con una durata di 1 ora e 47 minuti. Solo meno di due ore intere, probabilmente vorrai aspettare fino a venerdì sera per rilassarti e guardare il film piuttosto che provare a spremerti il ​​giovedì sera, soprattutto se hai lavoro o scuola il giorno successivo.

Ecco quando il film cadrà nel tuo fuso orario se vivi negli Stati Uniti:

costa ovest : 12:00 PT

: 12:00 PT Montagna : 1:00 MT

: 1:00 MT Centrale : 2:00 CT

: 2:00 CT costa orientale: 3:00 ET

Per coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti, puoi consultare la nostra utile guida per capire a che ora Lou stream dove vivi.

Lou è in uscita venerdì 23 settembre su Netflix. Guarderai?