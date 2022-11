Le ragazze di Firefly Lane stanno tornando con la premiere della seconda stagione del dramma che si avvicina presto! Ma ci sono problemi in vista per le due migliori amiche e alcune sfide che dovranno affrontare per (si spera!) ricucire la loro amicizia Viale delle lucciole stagione 2 parte 1.

Quando la prima stagione si è conclusa, non avevamo ancora capito perché Tully e Kate non si parlassero più. Sulla base della sinossi della seconda stagione, sembra che finalmente scopriremo perché l’amicizia trentennale del duo è finita.

Ci saranno molte trame e periodi di tempo con cui dovremo tenere il passo questa volta! Lo spettacolo ci riporta ancora una volta agli anni ’70, quando le nostre due protagoniste erano adolescenti. La giovane Kate e Tully dovranno affrontare il liceo a parte poiché Tully deve andare a vivere con sua nonna dopo che sua madre, Cloud, è stata mandata in prigione per spaccio di droga, condivide Netflix.

Negli anni ’80, la storia d’amore di Kate e Johnny si svolgerà quando vedremo come si innamorano per la prima volta in redazione, mentre la carriera di Tully sul posto di lavoro aumenta. Quindi, nel presente, Kate deve affrontare le conseguenze del viaggio di Johnny in Iraq mentre Tully viene citata in giudizio per essersi allontanata dal suo talk show, secondo Netflix. L’ex conduttrice cercherà anche suo padre, che non ha mai incontrato.

C’è sicuramente molto da fare in questa stagione, e all’inizio ci occupiamo solo della prima metà degli episodi! Allora, a che ora devi impostare le sveglie?

A che ora esce Firefly Lane stagione 2 parte 1 su Netflix?

Viale delle lucciole La seconda parte della stagione 1 farà il suo debutto venerdì 2 dicembre. I primi nove episodi della stagione inizieranno in streaming alle 12:00 PT / 3:00 ET su Netflix. Il secondo lotto di episodi della stagione di 16 episodi sarà presentato in anteprima nel 2023.

I membri del cast di ritorno includono Katherine Heigl nei panni di Tully Hart, Sarah Chalke nei panni di Kate Mularkey, Ali Skovbye nei panni di Teenage Tully, Roan Curtis nei panni di Teenage Kate, Ben Lawson nei panni di Johnny Ryan, Beau Garrett nei panni di Cloud e Yael Yurman nei panni di Marah Ryan.

Viale delle lucciole la prima parte della stagione 2 sarà presentata in anteprima venerdì 2 dicembre su Netflix.