A che ora esce Family Reunion stagione 3 (parte 5) su Netflix?

Le festività natalizie si stanno avvicinando rapidamente e molti abbonati Netflix sono alla ricerca di qualcosa di spensierato e incentrato sulla famiglia da guardare per una risata. Riunione di famiglia è sempre garantito per farti sorridere, e questa settimana Riunione di famiglia la stagione 3 (parte 5) viene finalmente presentata in anteprima sul servizio di streaming.

Per quanto eccitante sia il fatto che gli spettatori stiano per avere dieci nuovissimi episodi al passo con la famiglia McKellan, il rovescio della medaglia è che questa è la terza e ultima stagione dello spettacolo. Anche la creatrice della serie Meg DeLoatch si è dimessa da showrunner alla fine della seconda stagione, sebbene sia ancora accreditata come produttrice esecutiva. Gli sceneggiatori Arthur Harris e Adrienne Carter sono stati promossi a co-showrunner per l’ultima stagione.

Anche se c’è stato un cambiamento nella gerarchia dietro le quinte, il cast principale tornerà per la terza stagione, inclusi Tia Mowry-Hardrict, Loretta Devine, Talia Jackson, Anthony Alabi, Cameron J. Wright, Isaiah Russell-Bailey e Jordyn Raya James. Richard Roundtree continuerà a recitare nel ruolo del marito di M’Dear, nonno Jeb.

A che ora arriva Family Reunion parte 5 su HBO Max?

La terza e ultima stagione di Riunione di famiglia inizierà lo streaming su Netflix su Giovedì 27 ottobre alle 3:00 ora orientale. Per coloro che vivono sulla costa occidentale, o Pacific Time, è possibile guardare i nuovi episodi già a mezzanotte, mentre quelli su Central Time vedranno la nuova stagione salire alle 2:00

Hai intenzione di guardare tutti e dieci gli episodi quando verranno presentati in anteprima giovedì o aspetterai fino al fine settimana? Se vivi al di fuori degli Stati Uniti, puoi consultare la nostra utile guida per determinare quando la nuova stagione scende in base al tuo fuso orario.

Se non hai un abbonamento Netflix, iscriviti prima di giovedì per assicurarti di non perdere nemmeno un secondo Riunione di famiglia stagione 3. Ci sono molte altre fantastiche sitcom su Netflix da guardare quando finisci di fare un abbonamento utile, come Sorella, Sorella, Gli Upshaw, Fuller Housee Nuova ragazza.

Riunione di famiglia le stagioni 1 e 2 sono ora in streaming su Netflix e la stagione 3 uscirà giovedì 27 ottobre.