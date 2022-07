A che ora esce Boo, Bitch su Netflix? (dove vivi)

Boh, puttana. (Da sinistra a destra) Abigail Achiri nei panni di Raven, Tenzing Norgay Trainor nei panni di Gavin, Savira Windyani nei panni di Sail, Reid Miller nei panni di Brad nell’episodio 103 di Boo, Bitch. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Cerchi qualcosa di spensierato da guardare questo fine settimana? A tutti i ragazzi che ho amato prima la star Lana Condor è la protagonista di una nuova commedia Netflix in arrivo questo venerdì! Presentato come una serie limitata, Boh, puttana è una commedia irriverente con Condor nei panni della studiosa Erika che gioca sul sicuro per tutto il liceo solo per andare alla grande a una festa e poi svegliarsi il giorno dopo come un fantasma.

Erin Ehrlich e Lauren Iungerich sono gli showrunner e gli sceneggiatori della serie. Ehrlich ha lavorato in precedenza Ex fidanzata pazza e re della Collina mentre i crediti di Iungerich includono SU Il mio blocco e Imbarazzante. Dal momento che questa serie viene pubblicizzata come “limitata”, probabilmente non dovresti aspettarti di vedere una seconda stagione.

Oltre a Condor, la serie è interpretata anche da Zoe Colletti, Mason Versaw e Aparna Brielle.

Boo, tempo di rilascio Cagna su Netflix

Come sempre, Netflix Originals esce alle 00:00 PT o alle 3:00 ET, il che significa che puoi iniziare a guardare già venerdì mattina. Da Boh, puttana è uno spettacolo così breve, potresti anche essere in grado di guardarlo tutto in una volta se non hai programmi per il venerdì.

Per coloro che vivono al di fuori dei fusi orari orientali o occidentali, puoi guardare sotto per scoprire esattamente a che ora cade la serie dove vivi.

Quanto tempo ci vorrà per guardare Boo, Cagna?

Boh, puttana è un orologio piuttosto corto e ventilato. La serie è lunga solo otto episodi e gli episodi variano da 22 a 27 minuti. Ci vorranno solo quattro ore per guardarlo dall’inizio alla fine, forse anche un po’ meno.

Flusso Boh, puttana esclusivamente su Netflix a partire da venerdì 8 luglio.