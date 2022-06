A che ora esce Blasted su Netflix?

Disseccato è una commedia d’azione norvegese di fantascienza in arrivo su Netflix il 28 giugno. Il film segue gli amici d’infanzia Sebastian e Mikkel, che si sono riuniti per l’addio al celibato di Sebastian. La sinossi ufficiale del film recita:

“Mikkel non ha mai superato l’adolescente prodigio del laser tag, Sebastian è diventato un maniaco del lavoro ossessionato dalla carriera. Ma quando l’addio al celibato si imbatte a capofitto in un’invasione aliena, spetta a Mikkel e Sebastian riunirsi come il duo di laser tag che erano una volta e contrattaccare”.

Il film è ispirato al fenomeno UFO della vita reale a Hessdalen, in Norvegia, che è stato segnalato più volte all’anno almeno dagli anni ’30.

Disseccato nel cast Axel Bøyum e Fredrik Skogsrud, con Ingrid Bolsø Berdal, André Sørum, Evelyn Rasmussen Osazuwa, Mathias Luppichini ed Eirik Hallert. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sull’ora di rilascio di Netflix.

Tempo di rilascio sbalordito su Netflix USA

La maggior parte dei film e dei programmi originali Netflix vengono in genere pubblicati contemporaneamente. Ciò significherebbe che i film sarà disponibile per lo streaming negli Stati Uniti dalle 00:00 PT / 3:00 ET. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il quartier generale di Netflix ha sede a San Francisco, sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

Non c’è alcuna indicazione che Disseccato devierà da questo formato, quindi è lecito ritenere che il nuovo film di fantascienza sarà disponibile per la visione anche negli Stati Uniti dalle 00:00 PT / 3:00 ET.

Tempo di rilascio accelerato su Netflix a livello globale

Sappiamo che non tutti voi risiedi negli Stati Uniti, quindi il tempo di rilascio potrebbe sembrare leggermente diverso per te. Se fossi curioso di sapere a che ora Disseccato sarà disponibile per lo streaming vicino a te, allora sei nel posto giusto!

Di seguito abbiamo stilato un elenco di tutti i tempi di rilascio a seconda di dove potresti essere geograficamente basato. Se non sei sicuro del tuo fuso orario, puoi utilizzare il pratico strumento dell’orologio mondiale per verificare tu stesso. I tempi di rilascio globali sono i seguenti: