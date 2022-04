A che ora è White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch su Netflix?

Sei pronto per il tuo potenziale nuovo scandaloso documentario Netflix preferito, White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie and Fitch in anteprima martedì 19 aprile? In caso contrario, ecco tutto ciò che devi sapere sull’Alison Klayman (Ai Weiwei: Never Sorry (2012)) documentario diretto, – incluso a che ora aspettarsi la sua uscita su Netflix nella tua zona – che sicuramente riporterà un po’ di nostalgia!

Di cosa parla White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie and Fitch?

Il prossimo documentario Netflix segue l’ascesa e la caduta del famoso marchio americano di vendita al dettaglio di moda, Abercrombie and fitch, sotto la guida del CEO Mike Jeffries, mentre esplora il regno della cultura pop del marchio durante la “fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ’00”, quando era noto per la sua “pubblicità eccessivamente sessualizzata” e il suo aspetto “tutto americano”. Il dottore fa un tuffo profondo nei “molti scandali” e controversie che “hanno portato alla sua scomparsa” e come il marchio generale di Abercrombie and Fitch “ha prosperato sull’esclusione”.

Netflix ha fornito una sinossi ufficiale per anticipare cosa verrà dal nuovo scandaloso documento. Si legge:

“Abercrombie & Fitch ha conquistato i centri commerciali tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 con modelle meravigliose, ritmi di danza pulsanti e un profumo feroce. Ma mentre il marchio era rovente, la sua popolare immagine “tutto americana” ha iniziato a bruciare quando sono emerse polemiche sul suo marketing esclusivo e sulle assunzioni discriminatorie”.

A che ora è White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch in arrivo su Netflix?

Quando si tratta di film e programmi originali Netflix, tendono a essere rilasciati contemporaneamente a livello globale, tuttavia, a seconda della posizione geografica, ciò varierà. I film e gli spettacoli originali tendono a essere disponibili per lo streaming dalle 00:01 ora del Pacifico alle 03:01 ora orientale.

Se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti, i tempi di rilascio saranno leggermente diversi per te.

Nel Regno Unito, nuovi spettacoli e film saranno disponibili per lo streaming dalle 8:01

Nell’Europa continentale, nuovi spettacoli e film saranno disponibili in streaming dalle 9:01

Questo lo suggerirebbe anche White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie and Fitch seguirà anche lo stesso schema di rilascio.

Per verificare a che ora uscirà uno spettacolo, puoi utilizzare questo link – qui!

Esiste un trailer per White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie and Fitch?

Sì! Alla fine di marzo 2022, Netflix ha rilasciato un trailer ufficiale del documentario, guardalo qui sotto!