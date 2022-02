A che ora è Inventare Anna su Netflix?

Inventare Anna. (Da sinistra a destra) Julia Garner nei panni di Anna Delvery, Katie Lowes nei panni di Rachel nell’episodio 106 di Inventing Anna. Cr. Nicole Rivelli/Netflix © 2021

Mancano pochi giorni alla nuova serie drammatica di Shonda Rhimes e gli spettatori faranno meglio a preparare dei popcorn per incontrare la signorina Anna Delvey. Basato su una storia vera, Inventare Anna segue la vita di una truffatrice che vive a New York, rubando i soldi a tutti sulla sua strada. In qualche modo, questa ventenne convince un gruppo di persone – tra cui l’élite di New York e i grandi banchieri – che è un’erede tedesca con un padre ricco che paga tutte le sue bollette.

Ovviamente, dato che questa è una storia vera, tutti i dettagli su Anna Delvey (o Anna Sorokin) sono disponibili su Internet per essere letti, ma se non hai familiarità, ti consigliamo di guardare prima lo spettacolo prima di approfondire i fatti. È molto più divertente così!

Quindi, quando esattamente dovresti preparare il vino e gli snack per abbuffarti di questa nuova avvincente serie? Non devi aspettare molto ora!

Inventare il tempo di rilascio di Anna

Inventare Anna arriva su Netflix venerdì 11 febbraio alle 00:00 PT / 3:00 ET. Ci sono nove episodi nella stagione, quindi se hai intenzione di rimanere sveglio fino a tardi per iniziare a guardare, potresti finire per passare tutta la notte. Questo spettacolo ti tiene con il fiato sospeso ed è così facile passare ore a abbuffarsi.

Ozark La star e vincitrice di un Emmy Award Julia Garner interpreta Anna Delvey e il suo accento è davvero fuori dal mondo. Poiché la vera Anna si è trasferita in giovane età, il suo accento è un misto di russo e tedesco, secondo Garner. L’attrice 28enne ha rivelato che la voce era “l’accento più duro che potrò mai fare”, il che potrebbe sorprendere alcuni considerando il forte accento del Midwest con cui interpreta Ruth Langmore. Ozark.

Dai un’occhiata al Inventare Anna trailer qui sotto e fatti pubblicità!

Inventare il trailer di Anna

Ricontrolla con noi su Netflix Life per la nostra copertura completa di Inventare Anna questo venerdì!