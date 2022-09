A che ora è Floor is Lava stagione 3 in arrivo su Netflix?

IL PAVIMENTO È LAVA. Cr. Lisa Rose/Netflix © 2022

Il pavimento è lava la terza stagione debutterà venerdì 30 settembre su Netflix! La serie di competizioni è diventata più grande e, osiamo dire, più caldo sin dal suo debutto iniziale, con la seconda stagione che ha introdotto un enorme set da vulcano che ha alzato in modo significativo la posta in gioco.

La stagione 3 vedrà un nuovo gruppo di concorrenti affrontare impegnativi percorsi ad ostacoli prima che i migliori si affrontino testa a testa sul vulcano. L’host Rutledge Wood è tornato Il pavimento è lava stagione 3, con cinque nuovi episodi da 30 minuti. Gli sfidanti si batteranno per il premio di $ 10.000.

Nella stagione 2, lo spettacolo ha introdotto alcuni concorrenti di altri reality show di Netflix come Troppo caldo da gestire e Il cerchio; sarà interessante vedere se qualcuno dei concorrenti nella nuova stagione è anche un volto riconoscibile per i fan dei reality.

A che ora arriva Floor is Lava, stagione 3, su Netflix?

Come la maggior parte dei film e delle serie televisive Netflix, Il pavimento è lava la stagione 3 sarà disponibile per lo streaming a partire dalle 12:00 PT. La stagione verrà rilasciata Venerdì 30 settembre. Con solo cinque brevi episodi, dovrebbe essere facile guardare l’intera nuova stagione in una sola seduta questo fine settimana. Sarà un grande sollievo dopo una lunga giornata di lavoro!

Ecco quando la nuova stagione scenderà nel tuo fuso orario se vivi negli Stati Uniti:

costa ovest : 12:00 PT

: 12:00 PT Montagna : 1:00 MT

: 1:00 MT Centrale : 2:00 CT

: 2:00 CT costa orientale: 3:00 ET

Per coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti, puoi consultare la nostra utile guida per capire a che ora Il pavimento è lava streaming della stagione 3 in cui vivi.

Non vedi l’ora Il pavimento è lava stagione 3? Guarderai i nuovi episodi quando arriveranno su Netflix questo fine settimana? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.