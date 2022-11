A che ora Capturing the Killer Nurse arriverà su Netflix?

Un nuovo documentario intitolato Catturare l’infermiera assassina arriva su Netflix l’11 novembre. Se non vedi l’ora di guardare questo documentario sul vero crimine, sono sicuro che non vorrai perderlo quando uscirà. Fortunatamente, devi fornirti l’ora esatta in cui uscirà su Netflix.

Catturare l’infermiera assassina è un film originale Netflix in uscita, diretto dal regista nominato agli Emmy Tim Travers Hawkins e co-scritto da Hawkins e Robin Ockleford. È basato sul libro La buona infermiera: una vera storia di medicina, follia e omicidio di Charles Graeber.

Il documentario parla del famigerato serial killer Charles Cullen. Rivela come gli investigatori hanno dimostrato che Charles Cullen stava uccidendo pazienti mentre lavorava in più strutture mediche nel nord-est. Consiste nell’audio dello stesso Cullen e nelle interviste agli investigatori che hanno risolto il caso, all’autore Charles Graeber, all’infermiera Amy Loughren e ai familiari delle vittime.

Quindi, quando puoi aspettarti che il documentario arrivi su Netflix? Abbiamo condiviso il tempo di rilascio e altro di seguito.

Catturare l’ora di rilascio dell’infermiera assassina

Il documentario sul vero crimine farà il suo sbarco su Netflix venerdì 11 novembre 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Naturalmente, non possiamo dimenticare le persone che vivono nel Midwest. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando un’ora di rilascio alle 2:00 CT dell’11 novembre.

È classificato TV-14, il che significa che potrebbe non essere appropriato per i minori di 14 anni. È stato assegnato questo punteggio di maturità per un linguaggio forte e temi maturi. Nel complesso, i genitori sono fortemente avvertiti.

Catturare il teaser dell’infermiera assassina

Catturare l'infermiera assassina uscirà su Netflix l'11 novembre alle 00:00 PT/3:00 ET.