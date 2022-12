A che ora Bullet Train con Brad Pitt arriva su Netflix?

Se stavi aspettando Treno ad alta velocità‘s arrivo su Netflix, sono qui per farti sapere che il grande giorno è quasi arrivato. Il 3 dicembre, il film di Brad Pitt arriva sullo streamer, quindi assicurati di salvare la data!

Treno ad alta velocità è un film d’azione diretto da David Leitch da una sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz. Leitch è noto per aver diretto i film Bionda atomica, Piscina morta 2 e Hobbs & Shaw. Inoltre, potresti riconoscere Olkewicz come co-sceneggiatore di Netflix Fear Street Parte seconda: 1978.

Il film d’azione è un adattamento dell’omonimo romanzo thriller di Kōtarō Isaka. Segue uno sfortunato assassino di nome Ladybug che è determinato a portare a termine senza problemi la sua missione di recuperare una valigia piena di denaro da un treno proiettile. Ma una volta che Ladybug sale sul treno, si ritrova rapidamente a combattere altri assassini con missioni simili.

Brad Pitt recita nel ruolo principale di Ladybug. Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A. Martínez Ocasio e altri si uniscono a Pitt nel cast. Quindi, quando puoi aspettarti Treno ad alta velocità per arrivare a Netflix? Abbiamo condiviso il tempo di rilascio e altro di seguito.

Tempo di uscita di Bullet Train su Netflix

Il film d’azione uscirà su Netflix sabato 3 dicembre 2022 alle 12:00 PT/3:00 ET. La sua durata è di 2 ore e 7 minuti, che è una durata tipica per un film d’azione. Sebbene sia un’uscita tardiva, crediamo che non dovresti avere problemi a guardarlo non appena esce poiché è un film. Dovresti comunque avere molte ore di sonno una volta finito.

Treno ad alta velocità è classificato R, il che significa che potrebbe essere inappropriato per i minori di 17 anni. È stato assegnato questo punteggio di maturità per violenza forte e sanguinosa, linguaggio pervasivo e breve sessualità. Ti suggeriamo di guardare questo film quando hai tempo per te stesso e non ci sono bambini in giro.

Rimorchio del treno proiettile

Dai un’occhiata al trailer ricco di azione per essere pompato per l’uscita del film su Netflix!

Puoi catturare Brad Pitt nei panni di un assassino con una missione in corso Treno ad alta velocitàin arrivo su Netflix il 3 dicembre!