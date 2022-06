A che ora arriveranno su Netflix le stagioni 1 e 2 di Kenan & Kel?

Kenan e Kel iniziato come spin-off dello sketch show di Nickelodeon, Tutto quello. È diventato chiaro all’inizio con le loro esibizioni Tutto quello che Kenan Thompson e Kel Mitchell avevano qualcosa di speciale ed erano chiaramente i preferiti dai fan. Quindi, hanno avuto il loro spettacolo nel 1996 e ora è finalmente diretto su Netflix dopo tutti questi anni.

Ma a differenza Tutto quello, Kenan e Kel non era uno sketch show. Era una sitcom. Era ambientato a Chicago e seguiva Kenan Rockmore e Kel Kimble, una coppia di studenti delle superiori che si ritrovano coinvolti in ogni tipo di imbroglione.

Ogni episodio di solito aveva a che fare con Kenan che cercava di trovare modi per arricchirsi rapidamente o modi per uscire dai guai con i suoi anziani. Kel di solito mandava all’aria quei piani essendo il solito stupido io.

Qualunque cosa fosse successo nell’episodio, avrebbero iniziato e finito con Kenan e Kel che avrebbero interagito con il pubblico in studio mentre erano nel personaggio.

All’inizio, Kenan sapeva sempre cosa sarebbe successo nell’episodio e si rifiutava di dirlo a Kel. La chiusura dello spettacolo spesso vedeva Kenan elaborare qualche piano ed uscire dal palco mentre Kel sospirava e diceva il suo tormentone: “Aww, eccolo qui!” Questo tormentone era anche il nome della sigla di apertura di Coolio.

Kel era anche noto per la sua adorazione per l’aranciata. Ogni volta che lo vedeva, dichiarava il suo amore e la sua devozione alla sua bevanda preferita. È stata una gag ricorrente per tutte e quattro le stagioni.

Kenan & Kel stagione 1 e 2 tempo di rilascio su Netflix

Puoi aspettarti la stagione 1 e la stagione 2 di Kenan e Kel su Netflix martedì 21 giugno alle 00:01 PT/3:01 ET. La prima stagione è composta da 14 episodi mentre la seconda è composta da 13 episodi. E con tutti gli episodi della durata di circa 25 minuti, il binge-watching è molto facile.

Con queste prime due stagioni in arrivo su Netflix, si spera di ottenere anche le stagioni 3 e 4 nel prossimo futuro.

