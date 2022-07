A che ora arriverà su Netflix Too Old for Fairy Tales?

SPAGNA – 13/07/2021: In questa illustrazione fotografica un primo piano di una mano che tiene un telecomando TV visualizzato davanti al logo Netflix. (Photo Illustration by Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Troppo vecchio per le favole è l’ultimo film per famiglie previsto per essere distribuito da Netflix il 18 luglio. Il film polacco (originariamente intitolato Za duzy na bajki) segue un ragazzo di nome Waldek (Maciej Karas) che è consumato dalla dipendenza dai videogiochi e dà la priorità alla competizione nei giochi tornei per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Tuttavia, tutto cambia quando la sua “zia eccentrica” ​​lo costringe a “ripensare alle sue priorità”.

Se ti stai chiedendo a che ora il film per famiglie sarà disponibile sui tuoi schermi, non chiederti più! Abbiamo tutti gli aggiornamenti sui tempi di rilascio di seguito.

Tempo di uscita di Too Old for Fairy Tales su Netflix USA

Troppo vecchio per le favole atterrerà su Netflix USA alle 00:00 PT / 03:00 ET di lunedì 18 luglio.

Too Old for Fairy Tales è disponibile per la visione al di fuori degli Stati Uniti?

Sappiamo che alcuni di voi potrebbero trovarsi al di fuori degli Stati Uniti, quindi potresti essere preoccupato che il nuovo film per famiglie non sarà disponibile per la visione, ma secondo il Netflix Media Center, Troppo vecchio per le favole sta ottenendo un rilascio internazionale. Ciò significa che, anche se il tempo potrebbe sembrare diverso per te, sarai comunque in grado di guardare il film sui tuoi schermi Netflix.

Di seguito abbiamo elencato una manciata di tempi di rilascio previsti a seconda di dove ti trovi geograficamente. Se non sei sicuro del tuo fuso orario, puoi sempre controllarlo utilizzando l’orologio mondiale qui.