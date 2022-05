A che ora arriverà su Netflix la stagione 4 di Stranger Things, parte 1?

È quasi ora di guardare FINALMENTE Cose più strane stagione 4 su Netflix! La nuova stagione si presenta in anteprima come una delle novità chiave di maggio e dà il via alla stagione estiva in grande stile. Dopo quasi tre anni di attesa per i nuovi episodi di Cose più strane, siamo arrivati.

Nonostante Cose più strane la stagione 4 debutterà alla fine di maggio, i fan non riceveranno l’intera stagione questo mese. Netflix ha deciso di dividere la stagione 4 in due parti, la seconda delle quali arriverà il primo luglio. Non è un’attesa troppo lunga.

Mentre stavamo aspettando Cose più strane stagione 4, abbiamo appreso che la nuova stagione inizia circa sei mesi dopo la battaglia di Starcourt nella stagione 3 e molti dei personaggi saranno separati l’uno dall’altro. Undici e Will iniziano il liceo in California lontano dai loro amici di Hawkins, e sarà uno shock culturale per tutti loro.

Ma quando possiamo guardare tutti i nuovi inizi svolgersi Cose più strane stagione 4 parte 1? Ecco a che ora inizia lo streaming su Netflix della prima parte dell’attesissima nuova stagione. Organizza i tuoi binge-watch di conseguenza!

Stranger Things stagione 4 vol. 1 tempo di rilascio

Come nel caso di tutte le nuove uscite di Netflix, Cose più strane la stagione 4 parte 1 uscirà venerdì 27 maggio alle 00:00 PT e alle 3:00 ET. È un momento di rilascio tardivo, ed è stato riferito che gli episodi sono lunghi, ma ciò non dissuaderà i fan dal sintonizzarsi.

Se sei interessato a sapere quando i nuovi episodi di Cose più strane anteprime nel tuo fuso orario specifico in tutto il mondo, consulta la nostra pratica guida agli orari di rilascio di Netflix in base ai fusi orari. Avrai voglia di sapere quando arriveranno questi episodi.

Naturalmente, dopo l’uscita del primo lotto di episodi nel volume 1 il 27 maggio, abbiamo ancora il volume 2 a cui guardare con ansia il 1 luglio. Dopodiché, Cose più strane tornerà per la sua quinta e ultima stagione in futuro. Speriamo che l’attesa non sia lunga per quello.

Resta sintonizzato per saperne di più Cose più strane novità e aggiornamenti da Netflix Life!