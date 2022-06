A che ora arriverà su Netflix la stagione 4 di Legacies?

Dopo 13 anni e tre serie, The Vampire Diaries l’universo come lo conosciamo è giunto al termine su The CW. Ma ciò non significa che Julie Plec non abbia già in programma di tornare in questo universo soprannaturale in futuro dopo la fine di Eredità stagione 4.

eredità, lo spin-off diretto di Gli originali e la terza serie in The Vampire Diaries franchise, ha mandato in onda il suo episodio finale giovedì 16 giugno, portando la serie a una conclusione agrodolce. I fan di lunga data sono stati deliziati dalle apparizioni delle star Joseph Morgan e Candice King.

Anche se è difficile dire addio eredità, la serie non andrà lontano. I fan potranno guardare la serie completa su Netflix nel giugno 2022 quando Eredità la stagione 4 si unisce ai ranghi. (Gli originali, d’altra parte, lascia Netflix entro luglio 2022.)

Quando lo fa Eredità uscita della stagione 4 su Netflix, ed esattamente a che ora possiamo iniziare a guardare gli episodi finali della serie? Condividiamo il tempo di uscita per l’ultima stagione dell’amata serie, quindi assicurati di impostare i tuoi promemoria!

Tempo di rilascio Netflix di Legacies stagione 4

La quarta e ultima stagione di Eredità uscirà su Netflix venerdì 24 giugno. Come con tutte le nuove uscite di Netflix, Eredità la stagione 4 uscirà alle 12:00 PT, che sono le 3:00 ET.

Se ti stai chiedendo a che ora arriverà l’ultima stagione su Netflix nel tuo fuso orario, dai un’occhiata alla nostra pratica guida alle uscite di Netflix nel mondo.

Eredità rimarrà su Netflix per un massimo di cinque anni dopo la sua data finale, che sarebbe nel 2027. Ma dal momento che siamo in una nuova frontiera con The CW e l’ormai defunto accordo Netflix, dovremo aspettare e vedere se questi tempi restano validi in futuro.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti sulla serie in The Vampire Diaries franchise, inclusa l’imminente rimozione della serie che ha dato inizio a tutto.

Guarda tutte e quattro le stagioni di Eredità su Netflix a partire dal 24 giugno.