A che ora arriverà su Netflix la stagione 4 di El Marginal?

Hai intenzione di restare sveglio per il rilascio di La frangia la stagione 4 come noi, ma non sai quando sarà disponibile per lo streaming su Netflix? Allora non stressarti, ti pensiamo noi! Scopri a che ora Netflix programma i suoi ultimi spettacoli e le uscite di film per il suo pubblico mondiale e non preoccuparti mai di perdere di nuovo un’uscita.

L’attesa per La frangia la stagione 4 è stata lunga, ma sta finalmente volgendo al termine. La terza stagione è stata rilasciata nel lontano 2019 e ora, quasi due anni dopo, il 19 gennaio 2022, segnerà l’uscita della quarta serie del coinvolgente dramma carcerario argentino su Netflix.

Quindi, senza ulteriori indugi, a che ora possiamo iniziare a abbuffare la serie su Netflix?

Tempo di rilascio della stagione 4 di El Marginal su Netflix

La cosa fantastica di Netflix è che i nuovi contenuti vengono rilasciati in tutto il mondo contemporaneamente. La frangia la stagione 4 sarà disponibile per lo streaming da un minuto dopo le 00:00 Pacific Standard Time (PST). Quindi, a seconda di dove ti trovi, il tempo annotato varierà.

Il quartier generale di Netflix ha sede a San Francisco, quindi ha senso che lo streamer pianifichi le sue uscite intorno all’ora locale.

Ad esempio, le persone sulla costa orientale degli Stati Uniti riceveranno i contenuti più recenti alle 03:01 EST, mentre le persone in Europa hanno maggiori probabilità di ricevere i contenuti intorno alle 09:01 ora locale.

Tra pochi giorni, Netflix rilascerà tutti gli otto nuovissimi episodi della avvincente serie drammatica argentina, ed è sicuro che stiamo contando le ore e i minuti fino a quando non avremo finalmente le risposte al nostro ardente domande, dopo il finale cliffhanger della terza stagione.