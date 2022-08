A che ora arriverà su Netflix la stagione 3 di Never Have I Ever?

Il Io non ho mai La data di uscita della terza stagione si avvicina rapidamente e siamo così entusiasti della nuova stagione! Come sempre, siamo qui per condividere con voi il tempo di rilascio in modo da non perderlo quando scende.

Io non ho mai è probabilmente una delle migliori serie per adolescenti di Netflix. È stato presentato per la prima volta nell’aprile 2020 e le persone si sono affrettate a guardare l’intera prima stagione in una sola volta. È stato riferito che 40 milioni di famiglie si sono sintonizzate per guardare la prima stagione entro le prime quattro settimane dalla sua uscita. A causa dell’alto numero di spettatori dello spettacolo, Netflix lo ha rinnovato per una seconda stagione che è stata presentata per la prima volta a luglio 2021. Dopo un’altra stagione di successo, lo streamer ha annunciato nell’agosto 2021 che la serie per adolescenti sarebbe tornata con una terza puntata.

Ora, siamo a pochi giorni di distanza Io non ho mai uscita della stagione 3 su Netflix. Se sei entusiasta quanto noi di vedere la terza stagione, allora devi sapere a che ora arriverà sullo streamer. Di seguito, abbiamo fornito il tempo di rilascio e altro!

Tempo di rilascio della terza stagione di Never Have I Ever

Io non ho mai la stagione 3 arriverà su Netflix venerdì 12 agosto 2022 alle 00:00 ora del Pacifico. Ovviamente, questa volta si applica solo alle persone che vivono sulla costa occidentale. Se vivi sulla costa orientale, stai guardando un’ora di rilascio alle 3:00 ora orientale. Per le persone che si trovano nel fuso orario centrale, puoi aspettarti che la terza stagione arrivi alle 2:00 ora centrale.

Se guardi molti contenuti Netflix, sapresti che i tempi sopra elencati sono i tempi di rilascio tipici per quando vengono rilasciati programmi e film Netflix. È una versione in ritardo, quindi potresti essere in grado di guardare solo un paio di episodi prima di andare a letto. Tuttavia, i nottambuli non dovrebbero avere problemi a trasmettere in streaming l’intera terza stagione non appena viene rilasciata.

Classificazione in base all’età della stagione 3 di Never Have I Ever

Come le stagioni precedenti, Io non ho mai la stagione 3 è classificata TV-14, il che significa che potrebbe non essere adatta ai minori di 14 anni. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per linguaggio forte, sostanze, dialoghi allusivi, alcolici, baci e scene intime da parte di minorenni, violenza lieve, ecc. I genitori sono fortemente avvertiti.

Guarda il trailer ufficiale di Io non ho mai stagione 3 qui sotto!

La terza stagione di 10 episodi di Io non ho mai arriva su Netflix il 12 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET!