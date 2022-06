A che ora arriverà su Netflix la stagione 2 di The Upshaws, parte 1?

L’UpshawS la stagione 2, parte 1, arriverà su Netflix il 29 giugno e vogliamo assicurarci che non perdi un secondo di quella che sarà sicuramente una stagione divertente!

Se non hai familiarità con Gli Upshawpermettetemi di darvi una breve sinossi. Gli Upshaw è una serie comica su una famiglia nera della classe operaia dell’Indiana che fa del suo meglio per navigare nella vita e cavarsela senza i progetti per farlo.

È stato creato da Regina Y. Hicks e Wanda Sykes e presenta un cast meraviglioso di attori di talento. Il cast comprende Sykes, Mike Epps, Kim Fields, Page Kennedy, Diamond Lyons, Khali Spraggins, Jermelle Simon, Gabrielle Dennis e Journey Christine.

La prima stagione di 10 episodi è stata presentata in anteprima su Netflix a maggio 2021 e, solo un mese dopo, lo spettacolo è stato rinnovato per una seconda stagione composta da ben 16 episodi. Tuttavia, questa volta lo streamer ha deciso di dividere la seconda stagione in due parti con la prima parte in uscita mercoledì 29 giugno. Quindi a che ora puoi aspettarti Gli Upshaw stagione 2 parte 1 in arrivo su Netflix? Abbiamo risposto a questa domanda proprio qui sotto!

The Upshaws stagione 2 parte 1 tempo di rilascio

Puoi aspettarti Gli Upshaw la seconda parte della stagione 1 arriverà su Netflix mercoledì 29 giugno alle 12:00 PT/3:00 ET. Se vivi nel Midwest, stai guardando un’ora di rilascio di 2:00 CT della sua data di rilascio.

Se hai guardato la prima stagione, sapresti che la serie comica è classificata TV-14. Ciò significa che lo spettacolo potrebbe non essere adatto ai minori di 14 anni. Il motivo principale per cui allo spettacolo è stata assegnata una classificazione per età di TV-14 è il linguaggio forte usato da alcuni personaggi. Ci sono anche temi maturi esplorati e discussi, consumo di alcol e situazioni sessualmente suggestive. Nel complesso, i genitori sono fortemente avvertiti.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per essere entusiasta del ritorno dello spettacolo!

Segna il tuo calendario e imposta la sveglia perché Gli Upshaw la seconda parte della stagione 1 fa il suo sbarco su Netflix il 29 giugno alle 12:00 PT/3:00 ET.