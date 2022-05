A che ora arriverà su Netflix la quinta stagione di Somebody Feed Phil?

Phil Rosenthal è tornato con un’altra stagione di risate, saggezza e, ovviamente, ottimo cibo! Qualcuno dai da mangiare a Phil la stagione 5 arriverà su Netflix mercoledì 25 maggio. Lo spettacolo di diari di viaggio nominato all’Emmy Award ritorna con cinque nuovi episodi che sicuramente ti faranno sorridere. Non solo Rosenthal è l’ospite di questo spettacolo di cibo di viaggio, ma è anche il creatore, ed è chiaro che ha una vera passione per il cibo e i viaggi.

Secondo un articolo in anteprima di Forbes, la stagione inizia in Messico quando Rosenthal visita una festa messicana nella capitale culturale e culinaria di Oaxaca. Lì assaggia la tequila e apprende il processo di produzione del mezcal oltre a partecipare alla raccolta dell’agave e al lancio della piña.

Per tutto il resto della stagione 5, Rosenthal visita anche il Maine per l’aragosta; assaggia la zuppa di trota iridea a Helsinki, in Finlandia; cena con uno chef stellato Michelin a Madrid, in Spagna; e fa un tour dei camion di cibo di Portland, nell’Oregon.

Se sei entusiasta di guardare Qualcuno dai da mangiare a Phil stagione 5, continua a leggere per scoprire esattamente quando la nuova stagione sarà presentata in anteprima nel luogo in cui vivi.

Somebody Feed Phil tempo di rilascio della stagione 5 su Netflix

Tutti gli episodi della quinta stagione saranno disponibili per la visione simultanea a partire dalle 00:00 PT/3:00 ET di mercoledì 25 maggio 2022, esclusivamente su Netflix. Per chi vive al di fuori degli Stati Uniti, puoi consultare questa guida per scoprire quando cala la stagione nel luogo in cui vivi.

Se ti piacciono i programmi di viaggio o i programmi sulla cucina e sui pasti con le persone che ami, Qualcuno dai da mangiare a Phil è un must-watch. È accattivante e adatto alle famiglie, ogni episodio ti fa sentire come se stessi interagendo con un amico di vecchia data.

Purtroppo, i genitori di Phil da allora sono deceduti, quindi non faranno parte della nuova stagione, il che è un peccato perché le battute di Phil con sua madre e suo padre sono sempre state un piacere da guardare. Ma siamo ancora entusiasti di vedere cosa accadrà in questa stagione e sappiamo che la loro presenza si farà sentire!

Somebody Feed Phil stagione 5 conteggio episodi

Ci sono alcuni rapporti contrastanti sul conteggio degli episodi per questa stagione in quanto sembra che The Hollywood Reporter abbia affermato che Netflix ha rinnovato lo spettacolo per 10 episodi, cinque in più del solito. Ma recenti rapporti sullo show affermano che avrà solo cinque episodi. È possibile che Netflix abbia diviso il conteggio degli episodi in due stagioni, il che significa che una sesta stagione potrebbe essere già in lavorazione.

Qualcuno dai da mangiare a Phil la stagione 5 debutterà mercoledì, solo su Netflix.