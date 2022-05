A che ora arriverà su Netflix la prima stagione di Clark con Bill Skarsgard?

BILL SKARSGARD A CLARK. NETFLIX. Cr. ERIC BROMS

La serie TV scandinava con Bill Skarsgard, Clark, sta finalmente arrivando su Netflix questa settimana. L’insolito dramma poliziesco è basato sul famigerato gangster svedese Clark Oloffson, traendo ispirazione dall’autobiografia di Oloffson Vafan var det som mano. Per chi non lo conoscesse, fu coinvolto nella rapina a Norrmalmstorg, un evento che portò alla coniazione della frase “sindrome di Stoccolma”.

Dopo aver accettato il ruolo, Skarsgard ha dichiarato: “Clark Olofsson è, nel bene e nel male, una delle persone più colorate e affascinanti della Svezia. Accetto questa sfida con gioia mista a terrore e penso che con Jonas e Netflix alle spalle, possiamo raccontare una storia rivoluzionaria con un ritmo e una follia che potremmo non aver mai visto prima in TV. La vita e la storia di Clark sono così incredibili e fottute che farebbero arrossire anche Scorsese”.

La fedele base di fan dell’attore si rallegrerà della possibilità di guardare la serie limitata di sei episodi quando sarà presentata in anteprima giovedì 5 maggio. È un dramma poliziesco diverso da qualsiasi altro tu abbia mai visto prima.

Ecco esattamente quando puoi iniziare a guardare il nuovo spettacolo sulla piattaforma di streaming.

Ora di rilascio della prima stagione di Clark su Netflix

La prima stagione della serie svedese arriverà su Netflix giovedì 5 maggio alle 12:00 PT / 3:00 ET. Potrai guardare tutti e sei gli episodi contemporaneamente! Ognuno dura circa 55-60 minuti.

In che fuso orario sono?

Se hai bisogno di un orario più preciso in base al tuo fuso orario specifico, possiamo aiutarti anche con quello! Il seguente elenco ti dirà quando lo spettacolo inizia a trasmettere in streaming in luoghi in tutto il mondo.

Hawaii : 21:00 HST di mercoledì 4 maggio

: 21:00 HST di mercoledì 4 maggio Alaska : 23:00 AKDT di mercoledì 4 maggio

: 23:00 AKDT di mercoledì 4 maggio Costa occidentale degli Stati Uniti: Giovedì 5 maggio alle 12:00 PT

Giovedì 5 maggio alle 12:00 PT Tempo di montagna dell’U S: 1:00 MT di giovedì 5 maggio

S: 1:00 MT di giovedì 5 maggio Midwest degli Stati Uniti : 2:00 CT di giovedì 5 maggio

: 2:00 CT di giovedì 5 maggio Costa orientale degli Stati Uniti : 3:00 ET di giovedì 5 maggio

: 3:00 ET di giovedì 5 maggio Brasile : 4:00 BRT di giovedì 5 maggio

: 4:00 BRT di giovedì 5 maggio Inghilterra : 7:00 BST di giovedì 5 maggio

: 7:00 BST di giovedì 5 maggio Francia : 8:00 CEST di giovedì 5 maggio

: 8:00 CEST di giovedì 5 maggio Germania : 8:00 CEST di giovedì 5 maggio

: 8:00 CEST di giovedì 5 maggio Italia : 8:00 CEST di giovedì 5 maggio

: 8:00 CEST di giovedì 5 maggio Spagna : 8:00 CEST di giovedì 5 maggio

: 8:00 CEST di giovedì 5 maggio Israele : 9:00 IDT di giovedì 5 maggio

: 9:00 IDT di giovedì 5 maggio Sud Africa : 9:00 SAST di giovedì 5 maggio

: 9:00 SAST di giovedì 5 maggio Dubai, Emirati Arabi Uniti : 11:00 GST di giovedì 5 maggio

: 11:00 GST di giovedì 5 maggio India : 12:30 IST di giovedì 5 maggio

: 12:30 IST di giovedì 5 maggio Corea del Sud : 16:00 KST di giovedì 5 maggio

: 16:00 KST di giovedì 5 maggio Giappone : 16:00 KST di giovedì 5 maggio

: 16:00 KST di giovedì 5 maggio Sydney, Australia: 17:00 AEST di giovedì 5 maggio

Ora che sai quando le serie limitate saranno disponibili, non resta che iniziare a pianificare il tuo binge-watch! Se hai bisogno di una correzione Skarsgard nel frattempo, Hemlock Grove e Il diavolo tutto il tempo sono entrambi attualmente in streaming su Netflix.

Flusso Clark questo giovedì 5 maggio su Netflix.