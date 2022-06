Dan Curtis Lee, Devon Werkheiser e Lindsey Shaw durante il 19° Premio annuale Kids’ Choice di Nickelodeon – Tappeto arancione al Pauley Pavilion di Westwood, California, Stati Uniti. (Foto di KMazur/WireImage)

Alcune sitcom di Nickelodeon preferite dai fan stanno arrivando su Netflix questo mese, tra cui Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned!

È tempo di rivivere tutti quei sentimenti nostalgici quando lo show televisivo uscirà sul servizio di streaming il 21 giugno. Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned è andato in onda su Nickelodeon tra l’inizio e la metà degli anni 2000 dal 2004 al 2007 per tre stagioni. Netflix attualmente ha accesso solo alle prime due stagioni.

La serie ha interpretato Devon Werkheiser nel ruolo principale di Ned Bigby, Lindsey Shaw nel ruolo di Jennifer “Moze” Mosely e Daniel Curtis lee nel ruolo di Simon “Cookie” Nelson-Cook. Anche Jim J. Bullock nei panni di Mr. Monroe e Daran Norris nei panni di Gordy facevano parte del cast.

È un momento emozionante per noi che eravamo adolescenti in quel periodo! Ricordo che lo spettacolo era uno dei miei preferiti. Quindi ora che hai contrassegnato i tuoi calendari, è ora di impostare le tue sveglie!

A che ora arriverà su Netflix la Guida alla sopravvivenza della scuola declassificata di Ned?

Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned uscirà il 21 giugno alle 12:00 PT / 3:00 ET su Netflix. La prima stagione ha un totale di 13 episodi e la seconda ha un conteggio di 20 episodi. Ogni puntata dura solo 22 minuti, quindi dovrebbe essere un rapido orologio!

La prima stagione della sitcom segue le vite di Ned, Jennifer e Simon durante il primo semestre della seconda media. Durante la serie, Ned crea una serie di suggerimenti per la sua “guida di sopravvivenza” e li usa per aiutare se stesso e i suoi compagni di classe mentre cercano di affrontare le sfide della scuola media. Ogni episodio si riferisce a un argomento che include popolarità, voti e sport. E non possiamo dimenticare trame come la vita amorosa di Ned durante le tre stagioni.

Lo stesso giorno, Netflix rilascerà anche la stagione 2 e 3 di Tutto quellole prime due stagioni di Kenan e Kele le stagioni 1 e 2 di Zoey 101.

Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned arriverà su Netflix il 21 giugno.