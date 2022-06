A che ora arriverà su Netflix Interceptor con Elsa Pataky?

Elsa Pataky interpreta l’eroina d’azione JJ Collins in Intercettore, un emozionante film militare in arrivo su Netflix questo venerdì. Scopri esattamente a che ora puoi iniziare a guardare questo film di azione e avventura non appena debutterà dove vivi qui sotto!

Diretto dal romanziere Matthew Reilly al suo debutto alla regia, Intercettore segue il capitano JJ Collins dopo che si è trovata a capo di una base di intercettori di missili nucleari solitaria nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Quando un attacco coordinato minaccia la base e la vita come la conosciamo, JJ deve affrontare il carismatico, ma astuto, Alexander Kessel (Luke Bracey), un ex ufficiale dell’intelligence militare statunitense intento a mettere in atto un piano orribile.

Oltre a dirigere il film, Reilly ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Stuart Beattie. Il film è prodotto da Michael Boughen, Matthew Street e Stuart Beattie, con Chris Hemsworth, Christopher Mapp, Robert Slaviero, Kathy Morgan e Peter D. Graves come produttori esecutivi.

Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels e Zoe Carides recitano insieme a Pataky e Bracey.

Tempo di rilascio di Interceptor su Netflix (dove vivi)

Coloro che non vedono l’ora di guardare questo film adrenalinico in cui Pataky è un vero tosto non dovranno aspettare troppo a lungo. Il film debutterà venerdì 3 giugno 2022 in esclusiva su Netflix. Come la maggior parte degli abbonati Netflix di lunga data probabilmente ormai sanno, i contenuti vengono rilasciati alle 00:00 PT/3:00 ET.

Tuttavia, se vivi al di fuori degli Stati Uniti, puoi utilizzare l’utile guida di seguito per scoprire esattamente quando uscirà il film nel luogo in cui vivi.

Hawaii : 21:00 HST di giovedì 2 giugno

: 21:00 HST di giovedì 2 giugno Alaska : 23:00 AKDT di giovedì 2 giugno

: 23:00 AKDT di giovedì 2 giugno Costa occidentale degli Stati Uniti : 12:00 PT di venerdì 3 giugno

: 12:00 PT di venerdì 3 giugno Tempo di montagna degli Stati Uniti : 1:00 MT di venerdì 3 giugno

: 1:00 MT di venerdì 3 giugno Midwest degli Stati Uniti : 2:00 CT di venerdì 3 giugno

: 2:00 CT di venerdì 3 giugno Costa orientale degli Stati Uniti : 3:00 ET di venerdì 3 giugno

: 3:00 ET di venerdì 3 giugno Brasile : 4:00 BRT di venerdì 3 giugno

: 4:00 BRT di venerdì 3 giugno Inghilterra : 7:00 BST di venerdì 3 giugno

: 7:00 BST di venerdì 3 giugno Francia : 8:00 CEST di venerdì 3 giugno

: 8:00 CEST di venerdì 3 giugno Germania : 8:00 CEST di venerdì 3 giugno

: 8:00 CEST di venerdì 3 giugno Italia : 8:00 CEST di venerdì 3 giugno

: 8:00 CEST di venerdì 3 giugno Spagna : 8:00 CEST di venerdì 3 giugno

: 8:00 CEST di venerdì 3 giugno Israele : 9:00 IDT di venerdì 3 giugno

: 9:00 IDT di venerdì 3 giugno Sud Africa : 9:00 SAST di venerdì 3 giugno

: 9:00 SAST di venerdì 3 giugno Dubai, Emirati Arabi Uniti : 11:00 GST di venerdì 3 giugno

: 11:00 GST di venerdì 3 giugno India : 12:30 IST di venerdì 3 giugno

: 12:30 IST di venerdì 3 giugno Corea del Sud : 16:00 KST di venerdì 3 giugno

: 16:00 KST di venerdì 3 giugno Giappone : 16:00 KST di venerdì 3 giugno

: 16:00 KST di venerdì 3 giugno Sydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 3 giugno

Non vedi l’ora di guardare Interceptor questo venerdì? Tieni gli occhi aperti per un divertente cameo nel film.

Intercettore inizia lo streaming venerdì 3 giugno su Netflix.