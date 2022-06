A che ora arriverà la stagione 4 di Charmed su Netflix?

In un paio di giorni, la quarta e ultima stagione completa di Ammaliato uscirà su Netflix e gli abbonati sono entusiasti di vedere come la serie fantasy si è conclusa. Prepararsi per Ammaliato uscita della stagione 4 su Netflix, è giusto che condividiamo il tempo di uscita in modo da non perderlo quando scende. Continua a leggere per scoprire l’ora esatta in cui la quarta stagione arriverà su Netflix.

Ammaliato è un riavvio dell’omonima serie WB di successo di Constance M. Burge. È stato sviluppato da Jennie Snyder Urman, Jessica O’Toole e Amy Rardin. quando Ammaliato presentato in anteprima su The CW nell’ottobre 2018, ha rapidamente costruito una fedele base di fan che ha continuato a sintonizzarsi ogni volta che andava in onda un nuovo episodio. Fortunatamente, c’era un accordo di uscita tra Netflix e The CW, quindi la serie fantasy è stata in grado di ottenere un pubblico nuovo di zecca attraverso lo streamer.

Lo spettacolo è riuscito a assicurarsi quattro stagioni prima di essere cancellato da The CW solo due mesi dopo Ammaliato la stagione 4 è iniziata in onda. Ovviamente, la decisione non è piaciuta ai fan e si sono immediatamente mobilitati per creare petizioni nella speranza che un servizio di streaming vedesse Ammaliatoil potenziale e raccoglilo. Purtroppo, dal 16 giugno, AmmaliatoIl destino è ancora nell’aria.

Ma molte persone non hanno ancora nemmeno visto la quarta stagione perché stavano aspettando che arrivasse su Netflix. Bene, la buona notizia è che la data di uscita di Netflix si sta avvicinando rapidamente e presto gli abbonati potranno guardare Ammaliato stagione 4 a loro piacimento.

Charmed stagione 4 ora di uscita di Netflix

Ammaliato la stagione 4 farà il suo sbarco su Netflix sabato 18 giugno 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se vivi nel Midwest, stai guardando un’ora di rilascio di 2:00 CT della sua data di rilascio.

Se stai guardando ogni nuova stagione di Ammaliato su Netflix, probabilmente hai già familiarità con il tempo di uscita tipico di Netflix per programmi e film. In caso contrario, questo potrebbe sembrare un rilascio piuttosto tardivo. Tuttavia, va bene se non puoi rimanere sveglio per guardare la quarta stagione non appena uscirà. La stagione completa ti aspetterà non appena ti svegli.

Ammaliato la stagione 4 è composta da 13 episodi in totale con tempi di esecuzione degli episodi nell’intervallo di 40 minuti. Quindi avrai molto da guardare e divertirti!

Assicurati di segnare il tuo calendario e impostare la sveglia perché la quarta e ultima stagione di Ammaliato arriva su Netflix il 18 giugno alle 00:00 PT/3:00 ET.