A che ora arriverà IT (2017) su Netflix? (dove vivi)

BILL SKARSGÅRD nel ruolo di Pennywise nel thriller horror della New Line Cinema “IT CHAPTER TWO”, una distribuzione Warner Bros. Pictures.

Colonna sonora Spiderhead: tutte le canzoni presenti nel film di Mads Lennon

Lightyear è su Netflix? di Alessandria Ingham

Pennywise the Dancing Clown arriverà su Netflix questo fine settimana. Basato sull’epica saga horror di Stephen King, Esso (2017) è un film eccellente che cattura veramente lo spirito del suo materiale originale.

Quelli che aspettano Cose più strane la stagione 4, parte 2, da scaricare lo troverà Esso (2017) è un ottimo modo per mantenere lo spirito della serie, i due progetti condividono anche una stella in Finn Wolfhard che interpreta Mike Wheeler in Cose più strane e Richie Tozier nel film.

In realtà, la quarta stagione di Cose più strane sembra molto simile ai film di It in molti modi e ad altri film horror simili Incubo su via Elm. Ma attinge a una vena di nostalgia simile allo spettacolo e non dovresti perderlo se non l’hai ancora visto.

It (2017) Tempo di rilascio di Netflix in base a dove vivi

Il film inizierà in streaming domenica 19 giugno su Netflix. I nuovi contenuti arrivano alle 00:00 PT o alle 3:00 ET, il che significa che puoi rimanere sveglio fino a tardi il sabato sera per guardare. Potrebbe anche essere, dal momento che il lunedì è una festa federale e la maggior parte delle persone ha un weekend di tre giorni da godersi! Detto questo, con un’autonomia di 2 ore e 14 minuti, potrebbe essere meglio aspettare fino a domenica.

Se vivi altrove negli Stati Uniti o al di fuori di essi, la seguente guida può aiutarti a capire esattamente a che ora arriverà il film in streaming dove vivi.

Hawaii : 21:00 HST di sabato 18 giugno

: 21:00 HST di sabato 18 giugno Alaska : 23:00 AKDT di sabato 18 giugno

: 23:00 AKDT di sabato 18 giugno Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di domenica 19 giugno

12:00 PT di domenica 19 giugno Tempo di montagna degli Stati Uniti : 1:00 MT di domenica 19 giugno

: 1:00 MT di domenica 19 giugno Midwest degli Stati Uniti : 2:00 CT di domenica 19 giugno

: 2:00 CT di domenica 19 giugno Costa orientale degli Stati Uniti : 3:00 ET di domenica 19 giugno

: 3:00 ET di domenica 19 giugno Brasile : 4:00 BRT di domenica 19 giugno

: 4:00 BRT di domenica 19 giugno Inghilterra : 7:00 BST di domenica 19 giugno

: 7:00 BST di domenica 19 giugno Francia : 8:00 CEST di domenica 19 giugno

: 8:00 CEST di domenica 19 giugno Germania : 8:00 CEST di domenica 19 giugno

: 8:00 CEST di domenica 19 giugno Italia : 8:00 CEST di domenica 19 giugno

: 8:00 CEST di domenica 19 giugno Spagna : 8:00 CEST di domenica 19 giugno

: 8:00 CEST di domenica 19 giugno Israele : 9:00 IDT di domenica 19 giugno

: 9:00 IDT di domenica 19 giugno Sud Africa : 9:00 SAST di domenica 19 giugno

: 9:00 SAST di domenica 19 giugno Dubai, Emirati Arabi Uniti : 11:00 GST di domenica 19 giugno

: 11:00 GST di domenica 19 giugno India : 12:30 IST di domenica 19 giugno

: 12:30 IST di domenica 19 giugno Corea del Sud : 16:00 KST di domenica 19 giugno

: 16:00 KST di domenica 19 giugno Giappone : 16:00 KST di domenica 19 giugno

: 16:00 KST di domenica 19 giugno Sydney, Australia: 17:00 AEST di domenica 19 giugno

It Chapter Two arriverà presto su Netflix?

Dal momento che il film del 2017 arriverà su Netflix domenica, i fan potrebbero chiedersi se il sequel del film del 2019, È il secondo capitolo, arriverà presto anche su Netflix. Purtroppo no, almeno non a giugno. Per ora, solo il primo film sarà trasmesso in streaming su Netflix, ma puoi guardare il sequel su HBO Max.

È (2017) inizia lo streaming questa domenica su Netflix.